Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, s'est félicité de la réussite du dialogue inter-palestinien et de la Réconciliation nationale palestinienne sous la supervision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à quelques jours de la tenue du Sommet arabe prévu à Alger, qui s'attellera à consacrer l'initiative arabe de paix, encourager les pays arabes à s'engager davantage dans la coopération internationale et à promouvoir la coopération arabo-africaine qui s'avère «prometteuse». «Le dialogue, la réconciliation et l'unité des rangs pour atteindre les objectifs suprêmes est un atout de plus pour la communauté internationale qui impactera tous les pays et les peuples», tout comme un foyer de tension ou une colonisation impacte la sécurité et la paix dans le monde», a ajouté Salah Goudjil. Dans une allocution adressée aux participants à la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) tenue à Kigali (Rwanda) et lue en son nom par le vice-président du Conseil de la nation, Boumediene Lotfi Chibane, le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a réaffirmé «la position de l'Algérie rejetant la poursuite de la tragédie que subit le peuple palestinien». Salah Goudjil a, également, condamné l'impunité dont bénéficie l'occupant, dénonçant toute tentative d'annexer d'autres territoires palestiniens ou de changer le statut légal d'El-Qods.

Évoquant la question sahraouie, le président de la haute chambre du Parlement a affirmé que l'Algérie «plaide en faveur du renforcement des efforts de l'ONU pour la reprise des pourparlers entre les parties du conflit le royaume du Maroc et le Front Polisario afin de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, garantissant au peuple sahraoui son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination conformément aux résolutions onusiennes y afférentes».