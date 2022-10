Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a salué, hier, les réalisations accomplies grâce à la politique adoptée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, appelant tout un chacun à continuer à relever le défi et à préserver la souveraineté de l’Algérie. « Les engagements du président de la République, réalisés sur le terrain ont permis à l’Algérie de recouvrer sa place dans le concert des nations », a indiqué Goudjil dans son allocution à l’issue de la promulgation d’une motion sur la déclaration de politique générale du gouvernement au Conseil de la nation, appelant tout un chacun à « continuer à travailler en vue de préserver ces acquis ». « Si l’évocation du mois de Novembre 1954 renvoie à la lutte pour l’indépendance de l’Algérie, celle de Novembre 2022 est synonyme de préservation de la souveraineté de l’Algérie et de sa place de choix dans le concert des nations », a ajouté Salah Goudjil qui n’a pas manqué de souligner « le rôle des parlementaires, hommes politiques, moudjahidine et représentants de la société civile dans la préservation du pays de tout ce qui pourrait émaner de ses ennemis qui tentent d’attenter à son image, fidèles en cela au serment fait aux chouhada ».