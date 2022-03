Le président du Conseil de la nation a rendu, hier, un hommage appuyé au président de la République. Présidant une réunion du Bureau du Conseil élargi aux présidents des Groupes parlementaires, il a salué les mesures sociales prises par le chef de l'État «visant la préservation du volet social des citoyens, et à contenir la flambée des prix des produits de large consommation, notamment à la veille du mois sacré du Ramadhan».

Pour le deuxième homme de l'État, cette action n'est autre que l' expression de l'authenticité de l'Algérie et ses prolongements, et aussi «une image à la signification profonde qui renforce l'essence de la relation entre un peuple et son président». Goudjil a rappelé à ce propos que Abdelmadjid Tebboune a de tout temps fait montre «de fidélité à ses promesses et à ses engagements» relatifs à la protection du pouvoir d'achat des citoyens.

À ce titre, Salah Goudjil estime que le président de la République s'est dressé comme un mur infranchissable face aux tenants des pratiques abjectes rejetées par la morale et la loi.

Le président du Sénat a lancé un appel à tous les acteurs nationaux à conjuguer leurs efforts de manière à consolider l'indépendance de la décision économique parallèlement à la consolidation de l'indépendance de la décision politique nationale dans la nouvelle Algérie. Insistant sur ce volet social, le Bureau du Conseil a rappelé la mission accomplie par la commission du Conseil de la nation chargée d'enquêter sur les causes de la rareté du monopole et de la concurrence illicite sur les produits de large consommation. La mission qui s'est déplacée aux wilayas frontalières ainsi que les grandes villes du pays, en plus des départements ministériels a transmis son rapport le 10 février dernier au président de la République.

Cette réunion de la chambre haute a été consacrée à l'examen de l'agenda des travaux du Conseil de la nation pour la prochaine période. Lors de la même réunion, il a été également question de l'avant- projet de loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la nation. De même que les relations fonctionnelles entre les chambres et le gouvernement, de manière à le rendre conforme aux dispositions de la nouvelle Constitution.

Par ailleurs, le président du Sénat a salué la dynamique que connaît la diplomatie algérienne au niveau régional et international.