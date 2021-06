Le président du Conseil de la nation. Salah Goudjil, a tenu, hier, une réunion consultative avec les présidents des groupes parlementaires. Les travaux de cette réunion se sont principalement focalisés autour de la question relative à l'opération de renouvellement des organes et des structures internes du Conseil de la nation au titre de l'exercice 2021, et ce en respect du principe d'élection chaque année des responsables de ces organes et structures, consacré par le règlement intérieur du Conseil et aussi, afin d'entériner la décision du Bureau du Conseil de la nation lors de sa réunion du 22 juin 2021, relative à l'adoption d'élections en matière de renouvellement au niveau des structures internes du Conseil, de manière à consacrer le critère électif dans l'accès aux postes de responsabilité...et l'approfondissement de la pratique démocratique dans cette institution. Il a été convenu que cette opération de renouvellement se fera durant la période restante de la session ordinaire en cours...

Le président du Conseil de la nation et Messieurs les présidents des groupes parlementaires ont saisi l'opportunité de cette réunion, pour rappeler et insister sur le rôle qui échoit aux acteurs nationaux afin de faire face aux défis qu'impose l'étape actuelle et qu'imposera celle à venir...ce qui exige de tous à faire preuve de plus de cohésion et de fidélité aux principes et aux positions de l'Algérie, et placer l'intérêt de l'Algérie au-dessus de toutes considérations.