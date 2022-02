L'actuel président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, dont le mandat de 6 ans est à mi-parcours, a décidé de se présenter a sa propre succession. Concerné par le dernier renouvellement de la moitié de la composante de la deuxième chambre du Parlement, le poste de deuxième personnage de l'État sera remis en jeu. Selon nombre d'observateurs, cette élection constitue le principal enjeu politique des sénatoriales. Une séance plénière sera consacrée à sa reconduction ou non à la tête du Sénat après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle.

Ladite plénière interviendra après l'installation des nouveaux arrivants, lors d'une cérémonie qui se tiendra au siège du Conseil de la nation, au boulevard Zighout Youcef. L'article 134 de la Constitution stipule que «le président du Conseil de la nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil, il doit remplir les conditions prévues à l'article 87 de la Constitution». Président par intérim depuis avril 2019, Salah Goudjil a été plébiscité à la tête du Conseil de la nation le 24 février 2021. Il avait succédé à Abdelkader Bensalah au long parcours au poste du deuxième personnage de l'État allant de 2002 à 2019.

Si deux membres du Sénat issus du FLN ont présenté leur candidature à ce poste, en revanche, ils se sont retirés de la course avant le début de la séance du vote, et ce, pour annoncer leur soutien à Salah Goudjil. Ce dernier a qualifié le fait de se présenter et se retirer aussitôt de la course d'indice de l'existence de la pratique démocratique au sein dudit Conseil.

À titre de rappel, le FLN, qui a fait mieux qu'en 2018, garde la majorité à la chambre haute, avec 62 sièges. Le RND maintient sa position de deuxième force au Conseil de la nation, avec 22 sièges. Il est suivi par les indépendants, qui ont obtenu 13 sièges. S'ils se regroupent sous la même bannière, ils pourront créer un groupe parlementaire au Sénat.

Le parti islamiste mouvement El Bina qui fera son baptême du feu à la chambre haute, a remporté 5 sièges. Le même score a été réalisé par le front El Moustakbel. Le FFS et Sawt El Chaâb ont obtenu

2 sièges chacun, tandis que le MSP et TAJ ont remporté un siège chacun. Rappelons que 34 autres membres seront nommés par le chef de l'État (10 nouveaux membres et 24 à renouveler). Le 18 février 2021, le président Tebboune avait annoncé la dissolution de la chambre basse du Parlement et l'organisation d'élections législatives anticipées.

Cette décision n'a pas touché à la chambre haute du Parlement.

Un groupe d'officiers supérieurs au Sénat

Dans le cadre des portes ouvertes sur le Conseil de la nation, un groupe d'officiers supérieurs de l'Armée nationale populaire (ANP), en formation à l'École supérieure de guerre, en visite au siège du Conseil de la nation, hier, mardi 8 février 2022, ont rencontré Salah Goudjil, président du Conseil de la nation qui était accompagné de membres du Conseil...

Dans une allocution prononcée à l'occasion, Salah Goudjil, président du Conseil de la nation, a salué la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant institution de la journée du 4 août, Journée nationale de l'ANP, rappelant à cet effet, qu'au lendemain de l'indépendance du pays, les moudjahidine ont décidé de choisir l'appellation de «Armée nationale populaire», afin que cette armée soit éternellement liée à la patrie et au peuple, dans une symbolique historique qui met en valeur la différence entre cette armée et les autres armées régulières à travers le monde...