Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a reçu, jeudi, une délégation du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), présidé par Mustapha Hidaoui, président du CSJ et ce, dans le cadre de la communication avec les institutions constitutionnelles nationales. A cette occasion, Goudjil a rappelé que la création du CSJ "vient en concrétisation de l'un des 54 engagements du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune devant le peuple algérien" et met en exergue "la place qu'il accorde à la jeunesse en tant que pilier de l'Algérie nouvelle et la base de son développement et de la consolidation de son indépendance". Il a souligné que la responsabilité assignée aux jeunes leur impose de "redoubler d'efforts pour contribuer et participer au développement national dans ses diverses dimensions et de relever les défis futurs". De son côté, Hidaoui a fait part de sa reconnaissance au Président de la République qui a tenu, a-t-il dit, à la création de cette instance, affirmant " l'importance de la responsabilité qui leur est assignée". Il a en outre affirmé, à cette occasion, la nécessité de "promouvoir le civisme et les valeurs nationales dans les milieux des jeunes, afin qu'ils fassent des principes du 1er Novembre 1954, une référence dans l'accomplissement de leur travail".