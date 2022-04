Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a reçu, jeudi à Alger, le secrétaire général de l'Union des Assemblées des États membres de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI), Mohammad Qureshi Niyaz, a indiqué un communiqué du Conseil. L'audience accordée par M. Goudjil au SG de l'Union des Assemblées des États membres de l'OCI intervient dans le cadre «des préparatifs pratiques en cours en prévision de la tenue de la 17e conférence de l'Union, à Alger l'automne 2022», ajoute le communiqué. M. Goudjil a évoqué lors de cette rencontre «l'enjeu auquel fait face l'Union des Assemblées des États membres de l'OCI, consistant à corriger l'image erronée donnée sur l'islam et à faire connaître ses valeureux préceptes et l'humanisme qu'il prône, en sus de faire face à toute tentative visant à dénaturer sa véritable image ou à l'assimiler au terrorisme». Le président du Conseil de la nation a souligné «l'importance de revenir aux objectifs et fondements mêmes de cette Union, conformément à la réalité de l'islam et des musulmans à l'ère actuelle». Il a exprimé, dans ce sens, «la fierté et la disponibilité de l'Algérie d'abriter la 17e conférence de l'Union», affirmant que l'Algérie veillera sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et le Parlement algérien représenté par ses deux chambres, à mobiliser tous les moyens nécessaires pour concourir à la réussite de ce rendez-vous. L'Algérie oeuvrera à «ce que la prochaine session soit une étape décisive dans l'action de cette Organisation dans sa dimension parlementaire, à même de contribuer au service des intérêts des peuples et des Etats membres de l'Organisation, outre la défense des causes de la nation musulmane, en tête desquelles la cause palestinienne qui est la cause centrale de la nation», a-t-il dit. La politique extérieure de l'Algérie «est basée sur le soutien au droit des peuples à l'autodétermination et le principe de non- ingérence dans les affaires internes des pays», a ajouté M.Goudjil, soulignant que «chaque État a le droit d'entretenir et de normaliser des relations avec qui il veut mais il faut se méfier des répercussions d'une telle démarche sur les autres pays en général et la cause palestinienne en particulier».