Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a reçu, hier, l'ambassadeur du royaume d'Arabie saoudite en Algérie, Abdullah Bin Nassir Al-Bassiri qui lui a rendu une visite de courtoisie, a indiqué la chambre haute du Parlement, dans un communiqué. Lors de cette rencontre, tenue au siège du Conseil, les deux parties ont évoqué «l'état et les perspectives des relations historiques privilégiées liant les deux pays qui remontent aux années de la glorieuse révolution de Libération nationale», se félicitant «des niveaux de concertation et de coordination entre les directions des deux pays, qui veillent à intensifier les contacts et à consolider la concertation afin de mieux activer les mécanismes de coopération dans tous les domaines». A ce propos, Salah Goudjil a mis en avant «l'importance d'approfondir les relations au niveau parlementaire à travers l'échange de visites entre les délégations et l'activation des groupes de fraternité et d'amitié pour accompagner la dynamique existant entre les deux gouvernements».