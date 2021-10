Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a reçu, hier, au siège du Conseil, l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, Amine Makboul, qui lui a rendu une visite d'adieu, a indiqué un communiqué du Conseil. La rencontre a permis de passer en revue «les relations historiques entre les deux pays et les derniers développements sur la scène palestinienne». À cette occasion, l'ambassadeur palestinien s'est félicité des relations «historiques séculaires», unissant l'Algérie et la Palestine, exprimant «sa reconnaissance à l'Algérie sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui soutient la libre décision palestinienne et rejette toute forme de normalisation avec l'entité sioniste». «La position algérienne officielle et populaire a toujours été constante et authentique, ce qui a consolidé la résistance et la lutte du peuple palestinien, à travers toutes les étapes traversées par la cause palestinienne contre l'arrogance de l'entité sioniste et sa politique visant à imposer l'exode au peuple palestinien à travers la judaïsation, l'expansion de colonies et l'aliénation des vestiges religieux et historiques de la Palestine», a-t-il soutenu. Salah Goudjil a insisté sur «l'importance de l'unité nationale palestinienne pour réaliser les aspirations légitimes du peuple palestinien à la libération et à l'édification de l'État palestinien indépendant avec El Qods pour capitale».