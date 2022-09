La question sahraouie a été au coeur de la déclaration officielle du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, à la 11éme session de la Conférence des présidents des Parlements africains. Prenant part à cette importante réunion qui s'est tenue, jeudi, à Midrand en Afrique du Sud, Hamoud Abdenasser, vice-président du Conseil de la nation a appelé, au nom du président du Sénat, la communauté internationale à prendre ses engagements et à se conformer aux résolutions internationales vis-à-vis de cette question cruciale. Dans une déclaration lue au nom de Goudjil, il confiera que «l'avenir du continent africain est lié à la décolonisation du continent, en accordant au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination en toute liberté et souveraineté, conformément aux résolutions internationales». Une déclaration officielle qui retrace la position constante et fidèle de l'Algérie vis-à-vis du peuple sahraoui dans son combat et sa quête de liberté et d'indépendance nationale. La déclaration du président de la chambre haute du Parlement algérien a lié l'avenir du continent noir à l'impérative nécessité de «déraciner de manière irréversible le détestable phénomène colonial, en accélérant le rythme de décolonisation du continent, en permettant au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination et à déterminer librement et souverainement son destin». Il appellera, également, à «mettre fin aux actes de violence et aux violations des droits de l'homme, ainsi que le pillage des richesses pratiqué par l'occupant marocain au Sahara occidental». Salah Goudjil ne manquera pas de saluer «la dynamique démocratique et de développement» initiée sous l'impulsion du président Tebboune. Il estimera, à ce propos, que ce processus «ouvrira inévitablement la voie à une démocratie réelle et profonde, à laquelle le peuple algérien contribuera par sa haute conscience politique et son sens patriotique dans son interaction avec les intérêts supérieurs du pays, ce qui augmentera inévitablement l'indépendance de la décision politique nationale». La déclaration de Goudjil mettra l'accent sur les aspects liés aux questions de développements auxquels doit avoir accès le continent africain, afin d'assurer l'avenir des générations à venir.

À ce propos, il mettra en valeur «l'importance du développement durable et équilibré pour résoudre les problèmes auxquels est confronté le continent africain, notamment la nutrition et la sécurité alimentaire. Il contribue également à construire la stabilité, à renforcer la paix et à instaurer la sécurité au niveau régional et international», a-t-il ajouté. Le deuxième homme de l'État algérien rappellera le principe de non-alignement que doit suivre l'Afrique, «conformément à ce qui préserve la liberté des positions et l'indépendance de décision de ses pays». Il y a lieu de rappeler que cette 11éme session de la Conférence des présidents de Parlements africains, se tient sous le slogan de «la résilience». Une session qui traitera des mécanismes de «renforcement de la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain, renforcement des systèmes agroalimentaires, de santé et de protection sociale pour l'accélération du développement du capital humain, social et économique». À signaler, par ailleurs, que pas moins de 40 pays africains et des représentants d'organisations régionales, prennent part aux travaux de cette 11éme session qui sera sanctionnée par la lecture d'une déclaration finale de la conférence et son adoption par les participants. Cette participation fort-remarquée de l'Algérie à cet important conclave, intervient à un moment où la diplomatie algérienne enregistre de prestigieuses victoires, tant sur le continent qu'au niveau de l'ONU et aussi à l'échelle de toute l'Europe.