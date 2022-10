Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a félicité, hier, la communauté journalistique à l'occasion de la Journée nationale de la presse, soulignant que l'Algérie nouvelle «oeuvre à accorder aux membres de cette corporation la place qui leur sied». «Il me plaît que les membres de la communauté de la presse célèbrent leur Journée nationale au sein d'une Algérie nouvelle qui oeuvre à leur accorder la place qui leur sied, de les féliciter pour les responsabilités nationales qu'ils assument en s'alignant avec le pays et ses institutions», a écrit Goudjil dans un message de félicitations. «Je m'incline avec déférence à la mémoire des journalistes qui nous ont quittés pour préserver le serment des chouhada et l'Algérie», a-t-il ajouté.