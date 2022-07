Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a mis l'accent, hier à Alger, sur la nécessité de «renforcer le front interne» pour faire face aux menaces, relevant que «les festivités du 60e anniversaires du recouvrement de la souveraineté nationale ont reflété, on ne peut mieux, la solidité des liens unissant l'Armée nationale populaire (ANP) à la patrie et au peuple». «La conjoncture actuelle nécessite la consolidation de l'unité nationale et le renforcement du front interne pour préserver l'indépendance et suivre les pas des générations du 1er Novembre, qui avaient donné de belles leçons en matière d'unité nationale», a souligné Goudjil. Le président de la chambre haute du Parlement a mis en avant «le haut niveau» des festivités célébrant le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale qui ont reflété «la solidité des liens unissant l'ANP à la patrie et au peuple», les qualifiant de message fort adressé à l'étranger et aux ennemis de l'Algérie en particulier». Par ailleurs, Goudjil a insisté sur l'importance de renforcer «la résilience de l'économie nationale, en jetant des fondements solides en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et, partant, consolider l'indépendance politique».