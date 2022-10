Le Président de la République sahraouie, secrétaire général du front Polisario, Brahim Ghali, a entamé mardi une visite d'Etat en Afrique du Sud, à l'invitation du président, Cyril Ramaphosa, a rapporté l'agence de presse sahraouie (SPS). Lors de la première journée de cette visite officielle, le président Ghali effectuera un entretien en tête à tête avec son homologue sud-africain, sur les relation bilatérales, les derniers développements de la question sahraouie et les questions d'intérêt commun, avant d'élargir les discussions aux délégations des deux pays. Le président sahraoui était arrivé lundi à Pretoria à la tête d'une importante délégation composée des ministres des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, de la Coopération, Fatma Mehdi et des Affaires sociales et de la Promotion de la femme, Soueilma Beirouk, outre le Directeur de la sécurité et de la documentation, Sidi Ogal, le Conseiller à la Présidence de la République, Abdati Breika, le Directeur des opérations au ministère de la Défense nationale, Abbah Cheikh Mohamed et l'ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud, Moh amed Yeslem Beiset. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations fraternelles historiques entre les deux pays qui remontent à de longues années de lutte contre l'occupation et l'apartheid, permettra d'élargir les relations de coopération et de les promouvoir conformément à la volonté commune des dirigeants et des peuples des deux pays, conclut SPS.