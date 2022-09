La locomotive du développement économique du pays a fini d'être équipée. La loi sur les investissements, ainsi que les textes d'application qui vont avec sont désormais une réalité palpable. La communauté d'affaires nationale et internationale est fixée sur les intentions des pouvoirs publics. Les textes sont on ne peut plus clairs. Aucune entrave n'est mise sur le parcours des investisseurs. Même le Conseil national d'investissement n'a plus la prérogative d'accorder ou de refuser un projet. Mieux, il est institué un Haut conseil sous l'autorité de la présidence de la République dont la mission est de statuer sur des plaintes d'investisseurs bloquées. Les 8 décrets d'application balisent le terrain pour le fonctionnement de la machine algérienne de l'investissement, dont le carburant, nécessaire à son fonctionnement n'est autre que les Conseils, agences, guichets uniques qu'il va falloir mettre en place très rapidement.

Les porteurs de projets applaudissent à la volonté politique clairement exprimée en faveur du développement du flux des investissements en Algérie, mais ils n'y croiront vraiment que lorsqu'ils verront toute la structure publique fonctionnelle, avec ses fonctionnaires à l'écoute et au service des investisseurs. C'est la prochaine étape et sans doute la plus sensible, car il s'agira de traduire sur le terrain la lutte contre la bureaucratie, l'amélioration du climat des affaires et la réactivité d'une administration, jusque-là tâtillonne sur la question de ses rapports avec le monde des affaires. Les investisseurs testeront également sur place la qualité de la lutte contre la corruption, dont le chef de l'État en a fait son cheval de bataille. La loi et ses décrets d'application encadrent assez bien la procédure et promeuvent la transparence dans l'acte d'investir. Les voies de recours, la limitation de l'influence de l'administration et la pleine liberté d'action laissée aux investisseurs dans les limites des lois de la République, constituent autant de motifs plaidant pour le succès de la prochaine étape. Il reste certainement aux organes de contrôle prévus par la loi de bien faire leur travail. Eux-mêmes soumis à la même règle par le Haut conseil de l'investissement, il n'existe objectivement aucune faille à travers laquelle les corrompus peuvent dévier le processus d'investissement. L'attelage est donc prêt et des milliers de fonctionnaires auront la simple mission d'appliquer la loi. Le bénéfice sera immédiat et énorme. Et pour cause, l'Algérie est le paradis des investisseurs honnêtes. Disposant d'une main-d'oeuvre bon marché et bien formé, une énergie à des coûts plus qu'abordable, un sous-sol très riche en minerai, des capacités d'ensoleillement parmi les plus importantes au monde, des terres agricoles immenses dans le sud du pays, avec des réserves d'eau de plusieurs milliers de milliards de m3, une infrastructure de base pouvant accueillir n'importe quelle installation industrielle, une centaine d'universités, de hautes écoles et des centres universitaires, des milliers de centres de formations professionnelles et pour compléter le tableau, un positionnement géographique qui en fait la porte de l'Afrique et à moins d'une heure d'avion de l'Europe. C'est toute la responsabilité des fonctionnaires chargés de révéler cet exceptionnel potentiel au yeux du monde. Cela étant dit, l'opinion nationale sera fixée sur l'efficacité de la mue nécessaire de l'administration économique nationale dans les tout prochains mois. Et pour cause, une short liste de gros projets sont en attente. Parmi eux, les 1 000 megawatts d'électricité solaire, l'hydrogène vert, la mine de phosphate à l'est du pays et celle du zinc à Amizour, à Béjaïa, ainsi que le Port centre. Ce sont autant de projets mûris, en attente d'investisseurs....