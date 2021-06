Le ministère de la Communication a décidé, hier, de retirer l'accréditation octroyée à la représentation à Alger de la chaîne de télévision d'information française «France24», rapporte l'APS citant le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer. Ce retrait est motivé par «l'hostilité manifeste et répétée contre notre pays et ses institutions, le non-respect des règles de la déontologie professionnelle, la désinformation et la manipulation ainsi qu'une agressivité avérée à l'égard de l'Algérie», précise la même source. En mars dernier, le ministère de la Communication avait adressé un dernier avertissement à la chaîne française avant retrait définitif de l'accréditation. «Le parti pris de France 24 dans la couverture des marches du vendredi est flagrant, allant jusqu'à recourir sans retenue aucune à des images d'archives pour les antidater afin de porter secours à un résidu antinational constitué d'organisations réactionnaires ou séparatistes, aux ramifications internationales», notait, alors, le communiqué du ministère de la Communication. Le ministre de la Communication a convoqué le bureau de France 24 accrédité à Alger pour le mettre en garde contre ce qui s'apparente «à une activité subversive, illustrée par des pratiques peu professionnelles hostiles à notre pays». Pour le ministre de la Communication «la ligne éditoriale de France 24 est construite sur les slogans hostiles à notre pays, son indépendance et sa souveraineté, ses services de sécurité et à son Armée nationale populaire» ajoutant qu'«elle s'efforce de régénérer coûte que coûte ces bouleversements préfabriqués contre-révolutionnaires fomentés par des ONG ayant pignon sur rue à Paris et dans d'autres capitales européennes». Cette hostilité envers l'Algérie affichée par certains médias français a été également dénoncée par l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud, qui a réagi, le 6 juin 2021, dans un communiqué, à l'éditorial du journal français Le Monde consacré à la situation politique qui prévaut en Algérie. «Votre journal s'est fendu d'un éditorial empreint d'une hostilité inouïe à l'égard de mon pays, de ses institutions et de ses symboles», a écrit l'ambassadeur de l'Algérie dans le même communiqué. En septembre 2020, le gouvernement avait, également, décidé de ne plus autoriser la chaîne de télévision privée française M6 à opérer en Algérie en raison de ses positions «hostiles» envers l'Algérie. Une décision motivée par la diffusion d'un reportage «portant un regard biaisé sur le Hirak et réalisé par une équipe munie d'une fausse autorisation de tournage».