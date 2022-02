La vague de la Covid-19 s'estompe, pas celle de la crise du lait! Elle fait toujours la Une de l'actualité. Elle prend même de plus en plus d'ampleur puisque les Algériens sont obligés de se lever aux aurores pour espérer s'offrir le «luxe» d'un sachet de lait. Les autorités ont alors décidé de réagir en important des quantités additionnelles de poudre de lait: 4.000 tonnes sont déjà arrivées! «Une quantité de 4.000 tonnes de poudre de lait a été acheminée vers l'Algérie au cours de ces derniers jours», a indiqué le directeur général de la Compagnie nationale algérienne de navigation (Cnan-nord), Smaïn Abdelmalek.«160 conteneurs de poudre de lait ont été déchargés ces derniers jours dans les différents ports algériens, à savoir Alger, Oran, Annaba et Oran», a-t-il précisé Le directeur général de la Cnan-nord a expliqué qu'une partie de ces conteneurs, à savoir 60, a été transportée par CMA-CGM en provenance de Pologne, et 100 autres conteneurs chargés depuis le port d'Anvers en Belgique ont été transportés par la flotte du pavillon national. De nouvelles quantités de cette précieuse «poudre blanche» vont être déchargées dans les prochains jours au niveau des ports du pays. «20 autres conteneurs devraient être réceptionnés d'ici la mi-février», précise le même responsable. Depuis que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a repris cet «épineux» dossier, de grands moyens ont été mobilisés par l'État. Cela a permis d'importer, dans les plus brefs délais, de grosses quantités de poudre de lait à même de répondre aux besoins nationaux. C'est dans ce sens que la Cnan a recouru à d'autres armateurs pour pouvoir acheminer le plus tôt possible cette marchandise. « Au vu de la sensibilité et de l'importance de la marchandise, nous avons mobilisé des moyens humains et matériels exceptionnels pour réussir à la transporter dans les meilleures conditions, depuis la Pologne vers l'Algérie», soutient la CMA-CGM. De grands efforts ont donc été consentis par les pouvoirs publics pour mettre fin à ce calvaire quotidien des citoyens. Toutefois, cela sera-t-il suffisant pour mettre fin à cette crise chronique qui dure depuis des années? La quantité qui vient d'être acheminée est «infime» par rapport à la moyenne annuelle qui se situe entre 400 et 500 000 tonnes de poudre de lait. Or, le problème ne se situe pas dans ces quantités additionnelles puisque les importations du pays devraient suffire à couvrir, sans aucun problème, la consommation nationale. Cela sans parler des quantités produites localement. On évoque une facture d'un milliard 200 millions de dollars pour 2020. Un montant important. Cela ne permet, toutefois, pas aux citoyens d'obtenir en toute dignité du lait de qualité. Où se situe donc la faille? Pourquoi les chefs de familles sont obligés de faire le parcours du combattant pour de «l'eau aromatisée au lait», servie dans des sacs en plastique d'un autre âge? Ce n'est pas faute de moyens puisque l'État sort, tout de meme, son chéquier. Il y a donc incontestablement une «mafia» qui se sucre sur le dos des pauvres Algériens. Comme le dénoncent les spécialistes, depuis des décennies, il semble y avoir de gros détournements de lait, sinon, où va toute cette quantité de poudre de lait importée? On est face à une mafia bien organisée où chacun trouve son compte,dès lors que les gros bonnets «traficotent» la poudre et que ceux qui sont en bas de l'échelle imposent leur loi en faisant de la vente par concomitance avec ce lait, ou en le vendant au double de son prix!