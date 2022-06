Le ministre des Transports, Abdellah Moundji a mis fin, jeudi, sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux fonctions du Président directeur général de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), Kamel Issad et de son Chef d'escale à Alger, Kamel Eddalia, indique un communiqué de la Présidence de la République. « Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Transports, Abdellah Moundji a mis fin, ce jour, aux fonctions du Président directeur général de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), Kamel Issad et de son Chef d'escale à Alger, Kamel Eddalia pour leur attitude attentatoire à l'image de l'Algérie et préjudiciable aux intérêts des citoyens », lit-on dans le communiqué.