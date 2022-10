Une convention-cadre a été signée, aujourd'hui à Alger, entre le ministère de l'Industrie et le groupe italien de construction automobile FIAT prévoyant le lancement d'un projet de construction automobile dans la zone industrielle Tafraoui dans la wilaya d'Oran. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, et de Carlos Tavares, PDG du groupe Stellantis, quatrième groupe automobile mondial, qui compte dans son portefeuille la marque FIAT.La convention-cadre a été signée par le directeur de la coopération internationale au ministère de l'Industrie, Zineddine Boussoussa, et le directeur de la région Afrique et Moyen-Orient du groupe Stellantis, Samir Cherfan, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Italie et de l'ambassadeur d'Italie en Algérie.En vertu de cette convention-cadre, le constructeur italien lancera en Algérie un projet de construction et de production de véhicules de marque FIAT et développera les activités industrielles et les services après-vente et de pièces détachées de la marque.