Du nouveau et même du précis. Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a révélé que le groupe «Stellantis», propriétaire de la marque «Fiat» fabriquera quatre types de véhicules en Algérie de sa large gamme, en attendant la conclusion d'autres accords prochainement. Avec une capacité de production initiale de 60 000 véhicules par an, dès la première année, l'usine de Oued Tlélat dans la wilaya d'Oran atteindra une production de 90 000 véhicules par an, assure le ministre qui n'a pas donné plus de détails concernant les futurs modèles à produire. Abordant les importations de véhicules de moins de 3 ans, et alors que le nouveau cahier des charges interdit aux concessionnaires automobiles d'importer des voitures diesel, le ministre a expliqué que l'importation de ce type de véhicule est «toujours autorisée» pour les particuliers. À la question de savoir si les véhicules qui seront fabriqués localement bénéficieront des crédits bancaires, le ministre a rappelé que les crédits de consommation sont ouverts exclusivement à la production nationale, conformément aux lois et réglementations en vigueur. De ce fait, les véhicules produits localement «sont éligibles aux crédits de consommation, contrairement aux véhicules qui seront importés». Une bonne nouvelle, néanmoins. D'autant que le démarrage de la fabrication et de l'importation de véhicules entraînera, d'une part, une hausse de l'offre et, d'autre part, engendrera une baisse des prix des véhicules sur le marché national, notamment grâce à la maîtrise des coûts et des marges bénéficiaires qui seront étudiés. «Pour ce qui est des véhicules qui entreront sur le marché, nous nous attendons à une baisse de leurs prix, en raison de plusieurs facteurs, notamment la forte augmentation des prix des véhicules au cours des dernières années en raison du manque d'approvisionnement sur le marché, ce qui a entraîné un manque d'offre par rapport à la demande en plus de la spéculation. Mais avec le retour de l'offre sur le marché grâce à l'importation et à la fabrication locale, les prix vont donc certainement baisser», a affirmé Ahmed Zaghdar dans un entretien à l'Agence officielle APS. En effet, le nouveau cahier des charges stipule que la construction de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers est subordonné à la lettre d'intention incluant l'implication de l'usine, qui doit être propriétaire de la marque elle-même, dans la stratégie nationale de développement de la Division industrie véhicule. Toutefois, l'usine propriétaire de la marque est libre d'accorder au concessionnaire la possibilité de commercialiser ses véhicules fabriqués localement vers la destination qu'elle souhaite, précise le ministre. Telles sont les conditions avec lesquelles le ministère négocie avec plusieurs constructeurs qui souhaitent implanter des usines en Algérie et produire certains types de leurs voitures. Concernant la date d'entrée de la première voiture importée en Algérie, il a mentionné que le délai maximum, à ne pas dépasser, pour l'étude du dossier par la Commission technique et l'octroi de l'agrément est estimé à deux mois, à compter de la date d'obtention du récépissé de dépôt de la demande d'agrément. Ainsi, dès l'agrément accordé, il appartient au concessionnaire d'engager les procédures d'importation, révèle le ministre.