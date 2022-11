C'est officiel. Le constructeur italien Fiat s'installe en Algérie. Les premiers véhicules Fiat fabriqués en Algérie seront disponibles fin 2023. L'avenant à la convention-cadre a été signé, hier, entre l'Agence algérienne de promotion des investissements (Aapi) et le groupe automobile multinational franco-italo-américain, Stellantis. L'avenant porte sur le lancement officiel du projet de l'unité de montage de véhicules utilitaires et touristiques à Tafraoui dans la wilaya d'Oran. La signature de l'avenant se veut une officialisation de l'accord-cadre signé en octobre dernier pour l'implantation d'une usine de fabrication de voitures. Lors de la cérémonie de signature, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, avait précisé que l'usine de la filiale du groupe italien Stellantis sera installée à Oran et fabriquera des voitures touristiques et utilitaires. Le ministre avait estimé que cet accord est une consécration des relations privilégiées entre l'Algérie et l'Italie.

En effet, le projet d'installation de Fiat en Algérie avait été évoqué lors de la visite de l'ex-Premier ministre italien Mario Draghi. Le président Tebboune avait par la suite évoqué le sujet avec la presse en parlant des accords conclus avec l'Italie dans le domaine de la mécanique. Dans le cadre de cet accord, le constructeur italien, outre le montage et la fabrication de véhicules Fiat en Algérie, développera les activités industrielles, les services après-vente et les pièces détachées pour cette marque. Le choix de Fiat a été motivé par «l'engagement de cette marque à réaliser un transfert technologique effectif ainsi qu'un taux d'intégration qui s'accorde avec les aspirations du ministère pour bâtir une industrie automobile à la hauteur des objectifs fixés, a expliqué Ahmed Zeghdar, ministre de l'Industrie en marge de la signature de la convention-cadre avec Fiat pour la réalisation d'un projet de production de véhicules touristiques et utilitaires légers. Selon l'agence italienne Nova, l'usine produira 90000 voitures par an. Les premiers véhicules Fiat fabriqués en Algérie devraient être disponibles à partir de la fin de l'année 2023, avait fait savoir Ahmed Zeghdar. «À partir de la fin de l'année prochaine (2023), nous pourrons avoir plusieurs modèles de véhicules de la marque Fiat fabriqués en Algérie qui seront disponibles» sur le marché, a-t-il déclaré. Selon le ministre, le démarrage de ce projet permettra la création de la valeur ajoutée dans notre économie nationale. D'autant que le président-directeur général du groupe Stellantis a promis le jour de la signature en disant: «Nous ferons tout notre possible pour apporter le meilleur à l'Algérie à travers ce partenariat. Nous proposerons des voitures de qualité abordables pour tous. Nous apporterons également des modèles, des plates-formes et des technologies, nous connaissons très bien les exigences de l'Algérie, et nous travaillerons pour les atteindre.» Il est à rappeler que le groupe Stellantis exploite et commercialise quinze marques automobiles dont cinq issues du français PSA (Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot et Vauxhall) et dix issues de l'italo-américain FCA (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat Automobiles, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati et Ram). En somme, une bonne nouvelle en perspective et de bon augure pour l'industrie automobile en Algérie.

En outre, le démarrage du projet permettra le retour des véhicules neufs en Algérie. D'autant que la marque Mahindra Algérie a mis en ligne une annonce de sélection de concessionnaires. Et cela en attendant un accord avec d'autres marques, à l'instar de la marque tchèque Skoda détenue par le constructeur allemand Volkswagen. D'autres projets sont également en cours. Selon le directeur général du développement industriel au ministère de l'Industrie, Ahmed Salem Zaïd, «la plupart des constructeurs et concessionnaires intéressés par cette activité ont déposé leurs dossiers au niveau du ministère, où entre 110 et 120 demandes ont été recensées».