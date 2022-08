aDeux partis, en l'occurrence le FFS et le RCD, préparent activement la commémoration du soixante-sixième anniversaire du congrès de la Soummam. À cet effet, ces deux formations continuent de mobiliser leurs structures régionales et locales dans les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa et Bouira pour être à la hauteur de cet événement historique et majeur dans le cours de la révolution du 1er novembre 1954.

La question relative aux préparatifs de la commémoration du double anniversaire des attaques du Nord Constantinois et de la tenue du congrès de la Soummam ainsi que d'autres points liés, notamment à la préparation de son sixième congrès, prévus en fin septembre, ont été abordés lors de la rencontre organisée par le FFS le 14 août dernier avec les responsables de la Fédération d'Alger.

Toujours dans le cadre du programme des rencontres avec les Fédérations du parti au niveau national. Une autre réunion consacrée à la commémoration du 66 ème anniversaire du congrès de la Soummam, s'est tenue au niveau du siège de la section du parti d'Ouzellaguen en présence des secrétaires nationaux, responsables de la Fédération, élus et militants.

Le RCD de son côté compte rendre un hommage particulier aux héros et artisans de la Charte de la Soummam en organisant un rassemblement à Ifri, dans la wilaya de Béjaïa.

Dans ce contexte, le président du RCD, Atman Maâzouz, a appelé, hier, les Algériennes et les Algériens à faire de cette halte historique «un moment de redéploiement militant pour l'instauration d'une Algérie libre, démocratique et sociale telle que rêvée par nos martyrs et promise aux générations futures».

«Y a-t-il meilleur exemple qui démontre que la sortie de crise passe par le regroupement des forces patriotiques du pays dans une stratégie de refondation de l'Etat national qui met au centre la volonté du peuple algérien?», s'est-il encore interrogé. Le même responsable a appelé, sur sa page facebook à faire de cet évènement «un moment de regroupement des forces de résistance pour une impérative alternative démocratique dans le pays».

Sur le plan organique, le RCD s'est attelé depuis quelques jours à préparer cette journée commémorative à Ifri Ouzellaguen. Cette formation a tenu, dans cette optique, une réunion, le

13 août dernier regroupant membres du conseil national et cadres du parti au siège du Bureau régional à Alger. La rencontre a porté sur un bref historique de la tenue le 20 Août 1956 du congrès de la Soummam pour conclure à la préparation logistique de la délégation qui participera le 20 Août 2022 à la célébration du 66ème anniversaire du congrès de la Soummam.

D'autres réunions, à l'image de celle regroupant les cadres du parti à Bouira, s'est tenue également pour la préparation de cette activité commémorative. Le congrès de la Soummam, qui a structuré la révolution algérienne tant au niveau national qu'international a créé, faut-il le rappeler, deux institutions, à savoir le Comité de coordination et d'exécution (CCE) et le Conseil national de la Révolution algérienne (Cnra).

Les deux principes transcrits dans la Charte de la Soummam sont la primauté de l'intérieur sur l'extérieur et du politique sur le militaire. Par ailleurs, quelles que soient les péripéties vécues à cette époque, l'offensive du Nord Constantinois, le 20 août 1955 et l'organisation en août 1956 du congrès de la Soummam qui donna lieu à la plateforme et ses principes ont conduit à l'Indépendance nationale.