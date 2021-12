Les feux de forêt du mois d'août sont indéniablement l'événement ayant marqué le plus les esprits, dans la wilaya de Tizi Ouzou, en cette année 2021. Un véritable drame. Si des dizaines de familles ont été endeuillées et si une partie de la wilaya a été pulvérisée par les flammes, l'élan de solidarité, né juste après, a été d'une telle ampleur qu'il a très vite fini par semer l'espoir et faire revivre l'une des traditions qui font le plus la caractéristique du peuple algérien. La solidarité ayant vu le jour lors de la période de ces feux de forêt de l'été 2021 dans la wilaya de Tizi Ouzou, a permis de tirer plus d'une leçon. La principale est celle consistant à rappeler que, toujours, dans les moments cruciaux, le peuple algérien sait se montrer uni, solidaire et fort. L'élan de solidarité avait été tellement grandiose et spectaculaire que même les victimes de ces incendies ont fini par lancer des appels fraternels pour que cessent les convois d'aide tellement ces derniers ont dépassé de loin les besoins et les espérances. C'est dire à quel point ce drame n'a pas été uniquement un épisode noir de cette année 2021. Il a permis de faire rejaillir l'espoir après que le deuil et la désolation avaient failli pousser les gens au désespoir. L'histoire retiendra sans doute ces images formidables qui fusaient des quatre coins de l'Algérie et qui montraient des citoyennes et des citoyens en train de mettre la main dans la main pour faire face, dignement, à la diversité. La Covid-19 a été également une épreuve très dure subie par les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou en cette année 2021, surtout durant le mois de juillet dernier avec l'arrivée de la troisième vague et du variant Delta. La situation était également très difficile à gérer. Des centaines de patients ont frôlé la mort et n'ont dû leur salut que grâce au destin et à la mobilisation exceptionnelle du personnel médical et paramédical. Mais aussi des morts, beaucoup de morts de personnes ayant contracté le maudit virus. La deuxième et troisième vague ont malheureusement emporté de nombreux médecins spécialistes parmi les plus compétents et les plus anciens que compte la wilaya de Tizi Ouzou. C'est le cas des regrettés cardiologue Mhamed Melbouci, le traumatologue Youcef Melbouci, l'allergologue Abderrahmane Si Ahmed, le gynécologue Cherif Hamdad et tant d'autres médecins généralistes, infirmiers et travailleurs du secteur de la santé ayant courageusement continué à faire face aux dangers et à braver les risques pour sauver la vie des patients ayant contracté le coronavirus. Parmi les victimes de ce maudit virus nous ayant quittés en cette année 2021, il y a eu aussi des journalistes et des militants de la cause amazighe, des hommes politiques et des artistes comme Kamel Bougdal, Samir Arkam, Cherif Melbouci, Mohand Ouali Kezzar, etc. Pendant cette même année, la wilaya de Tizi Ouzou et l'Algérie ont perdu un boxeur légendaire Loucif Hamani et un écrivain-journaliste Saïd Smail. D'ailleurs, jeudi dernier, à l'occasion du quarantième jour du décès de la légende de la boxe Loucif Hamani, les autorités locales, à leur tête le wali Djilali Doumi, ont procédé à la baptisation de la salle omnisports du complexe sportif «1er Novembre 1954» au nom de Loucif Hamani. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres de la famille du regretté boxeur, des amis et proches du défunt.