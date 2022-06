En appui aux actions de relance de l'économie nationale, le projet de lancement de zones franches est une première en Algérie. Orientation économique inédite, les zones franches sont des espaces ou les échanges commerciaux sont favorisés par des exonérations fiscales, parafiscales et douanières, destinées à attirer l'investissement et développer l'économie. Un traitement qui se différencie complètement de la législation appliquée dans le reste du territoire national. Dans cette optique, les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, mardi à l'unanimité, le projet de loi définissant les règles régissant les zones franches. Pour le ministre du Commerce, Kamel Rezig, ce texte de loi constitue «une opportunité pour développer l'économie nationale et renforcer les échanges commerciaux et l'investissement étranger direct et augmenter les recettes du pays en devise. Le gouvernement facilitera les activités à l'intérieur de ces zones à travers une série de mesures incitatives en tant qu'outil de la politique de la croissance économique et la mise en place de fondements sous-tendant une vision stratégique du pays pour la création de zones franches en faisant de celles-ci des points de complémentarité économique».Une ouverture économique de taille, qui permettra de renforcer la création d'entreprises de sous-traitance et de services et d'apporter à l'économie nationale les atouts nécessaires pour atteindre une diversification efficiente. En outre, la création de zones franches, intervient dans une phase cruciale du processus de relance de l'économie nationale, où les besoins de préservation et de développement de la production nationale se font fortement ressentir. Des besoins qui s'inscrivent dans la concrétisation des objectifs profonds de la relance économique, comme le précise le ministre, expliquant que ce projet de loi vise à « définir les règles générales applicables aux zones franches afin de renforcer l'investissement et la production, stimuler et diversifier l'économie nationale, et partant, favoriser les exportations et réduire la facture des importations Il a également pour objectif de résoudre le problème de la lutte contre la contrebande à travers le développement du commerce extérieur par la création de zones franches avec les pays africains voisins».