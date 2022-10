Certains axes routiers de la wilaya d'Alger seront fermés à la circulation vendredi momentanément et par intermittence, et ce en prévision du Sommet arabe prévu début novembre dans la capitale, a indiqué jeudi un communiqué de la wilaya.La wilaya d'Alger informe les automobilistes qu'"en prévision du Sommet arabe, prévu les 1er et 2 novembre 2022, certains axes routiers seront fermés à la circulation momentanément et par intermittence, vendredi 28 octobre 2022 entre 16:00 et 19:00".Il s'agit de "la rocade sud de l'Aéroport international vers Zéralda en passant par Ben Aknoun et de la route menant vers le Centre international des conférences, Hôtel Sheraton, en passant par l'axe Bouchaoui-Club des Pins", a précisé le communiqué.