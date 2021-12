Le sacre de l'équipe nationale locale, qui vient de remporter sa première Coupe arabe, a vu une déferlante de messages de félicitations et de commentaires, de la part du monde du football, mais aussi

de la part des grands pays arabes et autres.

Tunisie

Kaïs appelle Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu samedi soir un appel téléphonique de son frère Kaïs Saïed, président de la République tunisienne qui l'a félicité, à l'occasion du sacre de la sélection algérienne de football à l'issue de la Coupe arabe de la FIFA (Qatar 2021), a indiqué un communiqué de la Présidence. Pour sa part, le président de la République a remercié son homologue tunisien pour les sentiments de fraternité et pour le partage de la joie entre les supporters algériens et tunisiens, soulignant à cette occasion que cette victoire est la forme la plus marquante de cohésion et d'harmonie entre les deux peuples frères, ajoute le communiqué.

République arabe sahraouie

Ibrahim Ghali: «une leçon de patriotisme

Le président de la République arabe sahraouie, Ibrahim Ghali, a adressé un message de félicitations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans lequel il l'a félicité à l'occasion de la victoire de l'Équipe nationale algérienne en Coupe arabe 2021. Dans son message de félicitations, Ibrahim Ghali a déclaré:

«Avec cette belle victoire, l'équipe nationale algérienne a fait le bonheur de toutes les femmes algériennes et de tous les Algériens, qui n'ont pas tari de soutien, d'encouragement et d'appui, partout où ils se trouvent, présentant au monde entier les plus belles images et les plus merveilleuses leçons de patriotisme sincère.» Et d'ajouter: «Le peuple sahraoui, que ce soit dans les camps de la fierté et de la dignité, dans la diaspora ou dans les territoires occupés, était constamment présents pour exprimer leur joie et bonheur à chaque victoire remportée par l'équipe algérienne.» Il poursuivra encore: «Les Sahraouis, spontanément et avec enthousiasme, sont descendus dans les rues des villes occupées, telles que la capitale, El-Ayoun, Smara, Dakhla et Boujdour, pour partager avec l'Algérie, son grand peuple et son équipe héroïque la joie de cette victoire».

Qatar

L'Emir Tamim ben Hamad Al Thani: «une victoire méritée»

L'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, a félicité la sélection algérienne des locaux de football suite à sa victoire en finale de la Coupe arabe FIFA-2021 face à la Tunisie (2-0 en prolongations) samedi soir au stade El-Bayt à Doha au titre de la compétition tenue au Qatar (30 novembre au 18 décembre). «Je félicite la sélection algérienne pour sa victoire, dûment méritée, de la Coupe arabe 2021. La compétition était exceptionnelle et a reflété le niveau développé du football arabe et on a hâte de vous rencontrer l'année prochaine lors de la Coupe du monde 2022», a écrit l'Emir Tamim ben Hamad Al Thani sur son compte Twitter.

Tamim ben Hamad Al Thani et le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, avaient remis le trophée de la Coupe arabe - FIFA 2021, au capitaine de l'Équipe nationale algérienne, Raïs Ouahab M'bolhi, lors d'une cérémonie organisée sur la pelouse du stade El-Bayt. Des médailles ont été remises aux joueurs des trois équipes du podium à savoir, le Qatar (3e), la Tunisie (2e) et l'Algérie (1ère).



l Emirats arabes unis

Cheikh Mohammed ben Rachid Al-Maktoum: «une rencontre historique»

Le vice-président, Premier ministre et ministre de la Défense des Emirats arabes unis, cheikh Mohammed ben Rachid Al-Maktoum, a félicité la sélection algérienne de football après sa victoire en finale de la Coupe arabe FIFA-2021 (2 face à la Tunisie -0) samedi soir au stade El-Bayt à Doha au titre de la compétition tenue au Qatar (30 novembre-18 décembre). «Félicitations à la sélection algérienne qui a récemment remporté la Coupe arabe après une rencontre historique et bravo à la Tunisie pour sa prestation héroïque. Bravo enfin à tous les Arabes pour cette compétition qui a réuni les peuples et fait le bonheur de tous», a tweeté cheikh Mohammed ben Rachid Al-Maktoum. Grâce à cette victoire, les Verts arrachent, sous la conduite de l'entraîneur Madjid Bougherra, leur premier titre arabe dans l'histoire de cette compétition.