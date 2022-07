Un durcissement des mesures de prévention, dans les heures à venir, n'est pas à écarter, si l'on se fier aux derniers bilans des contaminations à la Covid-19. Le nouveau sous-variant BA5 a fait vendredi son premier décès. Aussi, elles étaient vendredi dernier trois personnes à être admises en soins intensifs, selon le ministère de la Santé. La pandémie a repris depuis début juillet. Elle a dépassé jeudi dernier la barre des 60 cas. Ce nombre est le plus important depuis le 24 avril dernier. C'était le dernier jour où la Covid-19 avait fait un mort. Et depuis, la courbe épidémiologique a fléchi avec en moyenne 5 cas et aucun décès en 24 heures. Les chiffres sont là pour tirer la sonnette d'alarme, encore une fois, sur le risque d'un nouveau relâchement. La situation pourrait évoluer rapidement en Algérie. Le sous-variant BA5 est, pour rappel, apparu au début du mois de juin. Il a été détecté dans certaines wilayas du pays, avant «de remplacer progressivement le sous-variant BA2 qui circulait jusque-là», comme indiqué par l'institut Pasteur d'Algérie (IPA) dans un communiqué publié il y a de cela une semaine. Le sous- variant en question «semble évoluer plus par un mécanisme d'échappement immunitaire, et présente un taux de transmission plus élevé que ses prédécesseurs» avait souligné l'IPA. Le BA.5 présente un taux de «transmission plus élevé que ses prédécesseurs», avait encore mis en garde l'IPA, ajoutant que les signes cliniques les «plus fréquents évoqués en cas d'infection par ce sous-variant sont la fatigue, la toux, la fièvre et les maux de gorge et de tête avec une durée des symptômes plus longue, qui peuvent mettre de 7 jusqu'à 10 jours pour disparaître.» Faut-il s'inquiéter? La courbe épidémiologique est ascendante, mais nous sommes loin des pics enregistrés en Algérie en matière de contaminations depuis le début de la pandémie. il y a lieu de noter dans ce sens que la tutelle a relevé dans le bilan de vendredi dernier que 38 wilayas n'ont enregistré aucun cas au coronavirus. De l'avis des spécialistes tout reste envisageable. Le docteur Lyes Merabet président du Conseil national des praticiens de la santé publique (Snpsp), est l'un d'eux. Ce syndicaliste contacté, hier, par L'Expression, a déclaré que «la situation n'est pas certes, dramatique pour le moment, au vu des indicateurs pandémiques disponibles, toutefois, il est clair que nous devons adapter notre démarche préventive.» «Il est nécessaire de remettre en place le dispositif de prise en charge des cas en milieu hospitalier et extra hospitalier», a-t-il ajouté. Le Dr Lyes Merabet ne manque pas de revenir dans ce sillage, sur les conditions pénibles dans lesquelles travaille le personnel de la santé.