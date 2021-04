Les mois de Ramadan se suivent et se ressemblent, à des détails près. Pour la deuxième année consécutive, l'opération de solidarité ramadhanesque dans sa nouvelle version s'organise, tant bien que mal. Une allocation financière de 10000 DA est directement versée dans les comptes personnels CCP des personnes et familles démunies. Une telle situation est le résultat de l'incapacité d'institutions nationales, comme la solidarité nationale, le Cnese et l'ONS à disposer d'un fichier national des personnes démunies ou d'une cartographie sociale de la pauvreté en Algérie. Pourtant, le ministère de la Solidarité nationale, qui dispose d'instruments adaptés et qualifiés pour effectuer une telle étude sociale, n'arrive toujours pas à trouver la voie pour ce faire. Au tout début de sa création, conjointement avec la Banque mondiale, l'Agence de développement social ADS avait réussi à lancer, en 2000 une «étude sur la pauvreté en Algérie». Une autre étude, dite d'affinement avait été également lancée en 2006, par cette même agence. En 2013, une nouvelle étude d'affinement avait été lancée et achevée, mais n'a pu aboutir, malgré des efforts consentis par les cadres de cette institution sensible. À l'origine de cette défection, des problèmes de management et d'absence de stratégie de travail dans le secteur. Ceci dit, le ministère de la Solidarité nationale ne dispose toujours pas de chiffres exhaustifs au sujet de la pauvreté en Algérie. D'où la difficulté de gérer cette sphère devenue, de plus en plus, problématique au fil des années. «On n'a pas, encore, réussi à définir qui est le pauvre et qui ne l'est pas», admettra l'ancienne ministre de la Solidarité nationale, Mounia Meslem. Or, faut-il le signaler, le ministère de la Solidarité nationale, via l'ADS, est le seul secteur ou institution nationale à disposer réellement des instruments scientifiques et des approches méthodologiques adaptés pour mener à bien cette tâche. Afin de produire des politiques sociales adaptées et efficientes, l'Etat doit disposer d'instruments et approches méthodologiques appropriées et indiquées. Au vu des allocations budgétaires et financières engrangé annuellement par ce secteur, évaluées à 118 milliards de dinars, la solidarité est classée 8ème ou 9ème budget de l'Etat. En matière de transferts sociaux, 13,2% des 20% alloués du budget de l'Etat, sont consommés par la sphère sociale, à travers la politique de soutien des prix des produits de base ou de première nécessité, désigné sous le vocable de soutien aux familles dans le jargon des financiers du gouvernement. Paradoxalement, force est de constater que tous ces fonds mobilisés par l'Etat et toutes ces structures mises en interaction, peinent à produire une méthodologie de travail saine et viable. Aussi, au-delà de cette machine de solidarité ramadhanesque, qui s'installe durablement dans le décor social, c'est la nécessité d'alléger cette mécanique devenue encombrante et alourdie, requérant, aujourd'hui toute notre attention et nos efforts. Cela est d'autant plus inquiétant, au regard de la situation socio-économique du pays et les retombées négatives de la crise sanitaire sur le monde du travail et de l'entreprise, de manière générale. L'Etat ne peut pas se permettre le luxe de laisser perdurer pareils dysfonctionnements dans la gestion de la sphère sociale. Depuis quelques années, le choix des ministres appelés à assurer les destinées de la solidarité nationale, sont loin de répondre aux normes requises et attentes du secteur, à la fois stratégique et névralgique. Même les recommandations des partenaires mondiaux de l'Algérie (FMI, Banque mondiale, Unicef, Pnud, etc.), ne sont plus consultées, ni prises en ligne de compte dans l'élaboration des politiques sociales par ce secteur. A rappeler par ailleurs, que chaque année, l'Etat algérien, à travers différentes institutions, mobilise des fonds colossaux pour subvenir aux besoins des familles nécessiteuses durant le Ramadhan. Initiée en 2000 par l'Etat, cette opération de solidarité vise à prendre en charge les personnes en situation de précarité sociale. Les aides varient entre remise de dons, sous la forme de produits alimentaires ou des sommes d'argent, aux personnes dépourvues financièrement. Une enveloppe financière de l'ordre de 700 millions de dinars est mobilisée, chaque mois de Ramadhan, par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme au profit des nécessiteux. Une telle somme ne représente qu'une infime partie des budgets faramineux alloués, à ce titre par l'Etat. «Cette aide ne couvre qu'une infime partie des besoins en la matière (environ 7 à 8%), de l'ensemble des aides fournies par d'autres secteurs, telles les collectivités locales», devait préciser l'ancienne ministre de la Solidarité nationale. En effet, les Assemblées populaires communales APC, APW et le mouvement associatif contribuent également dans ce processus de solidarité ramadhanesque, avec des budgets astronomiques.