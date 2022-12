Un homme âgé entre 40 et 45 ans a trouvé la mort jeudi après-midi au lieudit Maâla, commune d’El Flay. La victime a été fauchée par un train reliant Béjaïa à la capitale. Selon la Protection civile la dépouille de la victime, qui a rendu l’âme sur place, a été évacuée vers la morgue de l’EPH de Sidi-Aïch. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de cet accident. Les accidents ferroviaires sont légion sur la ligne Béjaïa- Beni Mansour, dont les travaux de modernisation sont en cours. Le plus important drame survenu sur cette ligne depuis le début de l’année, reste celui qui s’est produit il y a quelques mois à Riki, non loin de la ville d’Akbou faisant deux victimes. Les deux personnes, qui avaient été mortellement fauchées par un train de transport de voyageurs de type Coradia, assurant la ligne Alger- Béjaïa, étaient dans leur véhicule, qui a calée suite un mouvement de panique. Les victimes, deux frères, étaient âgés de 53 et 57 ans. Ces accidents mortels interpellent encore une fois les autorités pour accélérer les travaux de modernisation de cette ligne qui traverse pas moins de 90 passages à niveau dont la majorité ne sont pas gardés. Aucune protection n’est assurée par ailleurs en dehors du passage à niveau.