L'actrice Farida Saboundj, grande figure du théâtre et du cinéma algériens, est décédée ce matin à Alger à l'âge de 92 ans, après son long combat contre la maladie. Native de Blida en 1930, la défunte a marqué le monde du cinéma et de la télévision, par son empreinte en alternant les rôles entre petit et grand écrans durant son long parcours artistique. Farida Saboundji est l'une des pionnières du théâtre et du cinéma algériens. La comédienne qui a commencé sa carrière artistique très jeune (13 ans) sur les planches du théâtre de la radio a, à son actif, plusieurs oeuvres dans les années 50 aux côtés de grands acteurs, à l'image de Mahieddine Bachetarzi, Rouiched et Mohamed Touri. Très appréciée du public, Farida Saboundji est célèbre pour ses excellentes performances et son accent algérois dans les rôles qu'elle a joués dans plusieurs films.