Le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a supervisé mardi matin, au deuxième jour de sa visite de travail et d'inspection en 4ème Région militaire, l'exécution d'un exercice tactique sectoriel avec munitions réelles «ISSAR 2-2022» au niveau du Secteur opérationnel Nord-Est In Amenas, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Le Général d'Armée a suivi, en compagnie du Général-Major Omar Telemçani, Commandant de la 4ème Région militaire, un exposé présenté par le Général-Major commandant du Secteur opérationnel Nord-Est In Amenas, portant sur l'idée générale de l'exercice et les étapes de son déroulement, souligne le communiqué.

Selon la même source,»au champ de tir du Secteur opérationnel, Monsieur le Général d'Armée a suivi de près les actions de combat exécutées par les unités terrestres, aériennes et de défense aérienne du territoire engagées». «Ces actions qui se sont caractérisées, durant toutes les phases, par un professionnalisme et un niveau tactique et opérationnel élevés, confirment une fois encore la rigueur dans l'accomplissement des actions tant sur le plan de la planification que celui de l'exécution, et reflètent la compétence des cadres en matière de montage et de conduite des différentes opérations, ainsi que le savoir-faire et la maitrise par les personnels des différents systèmes d'armes et équipements mis à disposition, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs tracés», soutient le MDN. Cet exercice tactique, «exécuté avec munitions réelles, vise à tester la disponibilité au combat des unités du Secteur dont le dispositif de ravitaillement en carburants déployé sur le terrain, à former les commandants d'unités et les états-majors à la conduite des opérations et à développer leurs connaissances en matière de planification, de préparation, d'organisation et d'exécution, tout en les mettant dans les conditions d'un combat réel», explique le MDN. Au terme de l'exercice, «le Général d'Armée a félicité les personnels des unités, pour les efforts consentis lors de la préparation et l'exécution de cet exercice tactique avec munitions réelles, qui a été sanctionné par des résultats très satisfaisants, traduits par la précision des tirs aux différentes armes et la parfaite coordination entre les différentes armes et forces engagées», ajoute le communiqué. Le Général d'Armée a exhorté, à l'occasion, l'ensemble des personnels à «mettre à profit les résultats positifs obtenus, de manière à augmenter davantage les aptitudes opérationnelles du Corps de Bataille, au niveau de ce secteur sensible, en particulier, et de l'Armée nationale populaire, en général». A l'issue, le Général d'Armée a procédé à l'inspection des unités du Secteur opérationnel Nord-Est In Amenas ainsi que les formations qui ont pris part à cet exercice, conclut le communiqué du MDN.