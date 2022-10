Tout est fin prêt pour le rendez-vous des 1er et 2 novembre prochain, à Alger. Menés avec une stricte rigueur et une grande célérité, les préparatifs sont presque terminés pour un bon déroulement du 31e Sommet de la Ligue arabe, qui s'annonce exceptionnel à tous points de vue. Exceptionnel d'abord par le niveau de représentation. Après un intense travail diplomatique mené par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l‘étranger, Ramtane Lamamra, sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, le retour d'écoute a été à la mesure des garanties et des efforts fournis par l'Algérie.

Les différents pays arabes invités ont confirmé une large représentation politique, y compris au niveau des présidents et chefs d'État. En plus de l'écrasante majorité des rois et princes héritiers des pays du Golfe, du président égyptien, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, ainsi que du roi du Maroc Mohammed VI qui sera présent avec son fils, c'est l'Arabie saoudite qui vole la vedette de ce sommet avec une imposante délégation qui, selon la presse saoudienne, dépasserait les... 300 personnes. Mieux encore, des internautes du Royaume chérifien, ont rapporté, hier, que le prince héritier, Mohammed ben Salmane, sera accompagné à Alger par une délégation de pas moins de 16 ministres! Du jamais-vu dans l'histoire des sommets arabes. Faut-il s'attendre alors à un prolongement du séjour de MBS à Alger? Il est fort probable, en effet, qu'après le sommet, l'Algérie et l'Arabie saoudite procèdent à la signature de plusieurs contrats et l'étude des perspectives d'investissement dans plusieurs domaines économiques. À ce niveau hiérarchique de la représentation de pays arabes,il y aura également la présence de personnalités de premier plan qui vont donner une résonance internationale à ce sommet qui dépasse ainsi, le strict cadre arabe. Qu'on en juge par le gabarit: le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, en sa qualité de président en exercice du Mouvement des non-alignés, Macky Sall, président sénégalais et président de l'Union africaine,Adel bin Abdul Rahman al-Assoumi, président du Parlement arabe. Cette représentation de haut niveau laisse présager que de grands résultats sont attendus de ce sommet dont l'ordre du jour comprend des points d'une importance capitale. En plus de la question palestinienne, il s'agira également d'unir une nation arabe divisée pour affronter les défis régionaux et internationaux auxquels ces pays font face. C'est dans cette perspective que seront abordées les questions de la sécurité alimentaire et énergétique.

Sur le plan de l'hébergement, Alger est bien sûr au top des préparatifs. Des villas ont été réservées au sein du complexe résidentiel pour les délégations officielles. Les personnes accompagnatrices seront logées au Sheraton et d'autres hôtels de haut standing d'Alger, tous réquisitionnés à cet effet.

Au plan médiatique, ce sont près de 500 journalistes de 24 pays qui seront présents au sommet. « Il n' y a pas que des journalistes des pays arabes. Il y aura des journalistes américains, britanniques, russes et français qui sont accrédités pour la couverture des travaux de ce sommet», a indiqué une source du ministère de la Communication. Le sommet sera abrité par le Centre international de conférences Abdelatif Rahal (CIC), à 25 kilomètres à l'ouest de la capitale. Un imposant complexe qui dispose de toutes les commodités nécessaires pour les événements internationaux: une salle de conférence de 705 places, un grand espace dédié à la presse, doté d'une connexion Internet de très haut débit, des restaurants et un immense parking pour véhicules.