L'Algérie connaît un épisode de sécheresse sans précédent. Depuis quelques années, les saisons sont complètement chamboulées avec un été qui dure presque 8 mois. Une situation qui ne s'est pas améliorée cette année, ce qui a plongé le pays dans un grand stress hydrique. L'eau se fait de plus en plus rare. Les niveaux des barrages n'ont jamais été aussi bas. La capitale qui consomme le plus d'eau, au vu de la densité de la population, est la première touchée par cette crise. Après moult tergiversions, les autorités ont décidé de prendre des mesures d'urgence afin de réduire drastiquement la consommation d'eau... Ainsi, la wilaya d'Alger a annoncé, jeudi dernier, un nouveau programme de distribution de l'eau potable à compter d'aujourd'hui. L'alimentation se fera en fonction des capacités hydriques de chaque commune. Celles qui ont eu la chance de trouver des eaux -souterraines auront de l'eau tous les jours grâce à de nouveaux forages. Pour les autres, ce sera un jour sur deux! Néanmoins, on a tous vu les plages horaires de distributions réduites de façon significative. L'eau ne sera disponible qu'entre 8h et 10h par jour. «Le but est de distribuer l'eau la journée et reconstituer les stocks la nuit. Donc, nous arrêtons la distribution de l'eau pour pouvoir reconstituer le stockage au niveau des réservoirs», a indiqué le wali d'Alger, Youcef Chorfa Autre mesure décidée, celle de la suspension partielle de l'activité de lavage automobile. «Les services de la wilaya d'Alger ont décidé d'un arrêt partiel et provisoire, à partir de samedi prochain, de l'activité de lavage automobile au niveau de l'ensemble des stations se trouvant dans le territoire de la wilaya», a indiqué, jeudi dernier, un communiqué de la wilaya d'Alger. Cette suspension n'est pas totale puisque les lavages pourront travailler 4 jours par semaine, de 8h à 14h. «Les jours d'ouverture et de pratique de cette activité sont fixés exclusivement pour vendredi, samedi, lundi et mercredi, de 8h 00 à 14h 00, et ce jusqu'à l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable», assure la même source. Les services de la wilaya d'Alger exhortent ceux qui exercent cette activité à faire montre de compréhension préalable de cette mesure exceptionnelle et provisoire. Une décision à double tranchant car, elle impactera négativement cette activité et les emplois qu'elle génère. Mais surtout, elle pourrait pousser de plus en plus de citoyens à laver eux-mêmes leurs voitures. Cela pourrait engendrer une plus grande consommation d'eau du fait que les lavages à haute pression (Karsher) réduit considérablement la consommation d'eau par rapport à la pression du réseau. Quoi qu'il en soit, le maintien d'une ouverture partiel réduira ce risque. Les citoyens doivent comprendre que les mesures difficiles prises par la wilaya sont nécessaires. Sans elles, on risque de ne plus avoir aucune goutte d'eau dans les robinets d'ici un mois. Les autorités locales doivent entamer des actions de sensibilisation pour mieux expliquer la chose aux citoyens. D'autres mesures doivent aussi être prises pour lutter contre le gaspillage. À l'image de la vente au rabais de dispositifs qui permettent de réduire le débit de l'eau aux robinets. Il existe des réducteurs de débit pour éviers et lavabos qui se placent en sortie des robinets, permettant d'obtenir un débit de 6 à 8 litres par minute au lieu de 12 (pour une pression à 3 bars).

«Ce qui fait économiser entre30% à 50% d'eau», selon les experts. La création de la police de l'eau est aussi une mesure qui se fait de plus en plus ressentir. Évoquée par les autorités, elle doit permettre «de réprimander le gaspillage de l'eau d'où qu'il vient». L'implication de tous pour économiser ce précieux liquide est donc primordiale. Au risque de passer à une solution plus radicale: faire payer l'eau à son véritable coût..