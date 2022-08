Dans un communiqué publié, hier, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a appelé toutes les parties concernées par la mise en oeuvre du plan de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, aux niveaux central et local, à élever le niveau de vigilance et de préparation maximale, et à tenir prêtes toutes les unités pour intervenir et à faire face à toute circonstance d'urgence pendant la saison estivale en cours.

En plus des services de sécurité et de la Protection civile, le ministère de l'Agriculture a appelé à l'intensification des patrouilles au niveau de toutes les zones forestières, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de prévention des incendies. Il a également recommandé aux citoyens, en particulier aux riverains des forêts, la nécessité de respecter les mesures préventives nécessaires. En juillet de l'année dernière, l'Algérie a été témoin du déclenchement d'énormes incendies de forêt qui ont dévoré des dizaines d'hectares, faisant des dizaines de victimes et de blessés.