Bien servis par l'urne lors du dernier scrutin législatif, décrochant 78 sièges sur un total de 407, les députés indépendants vont-ils s'arrêter en si bon chemin? De nombreux observateurs parient, les yeux fermés, que ce nouveau conglomérat qui talonne le vieux parti se constituera en formation politique pour porter à bras-le-corps le programme du président de la République. Ils en veulent pour preuve, un faisceau d'indices irréfutables qui corroborent leur thèse. Ces observateurs font remarquer, à ce propos, qu'avant même que les résultats de ces législatives, annoncés par l'Anie, ne soient officiellement confirmés par le Conseil constitutionnel, les indépendants ne se sont pas fait prier pour prêter allégeance au programme du président Tebboune, tout en affichant leur disposition à se mettre au service d'une coalition présidentielle. La célérité de l'action trahit ce désir des indépendants de se constituer en parti, maintenant qu'ils représentent la deuxième force politique du pays. Les mêmes observateurs soulèvent un autre indice qui atteste leur thèse: à peine 48 heures après l'annonce des résultats du scrutin par l'Anie, le Rassemblement d'El-Hisn El-Matin, dirigé par Yacine Marzouki, prend de court toute la classe politique et annonce le lancement des préparatifs en prévision des prochaines élections municipales qui, selon le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Ammar Belhimer, sont prévues en septembre prochain. Ce qui renforce davantage cette thèse, c'est la publication sur la page officielle du Rassemblement d'El-Hisn El-Matin, de la désignation de Ahmed Zwawid, comme secrétaire général chargé de la coordination avec les députés. Deuxième force politique au Parlement, les indépendants offrent au président Tebboune une belle opportunité de changement face au FLN qui peine à se débarrasser du boulet de la compromission avec l'ancien système. Avec ses 105 députés, le parti de Baâdji ne représente que le quart des sièges, ce qui l'obligerait à s'allier avec d'autres formations pour atteindre le quorum d'une majorité parlementaire. Cet avantage peut lui être ravi par les indépendants (78 sièges) s'ils venaient à s'allier avec le MSP (64 sièges), le Front El Moustakbel (48 sièges), le Mouvement El-Bina (40 sièges). Tous ces partis peuvent former un gouvernement de coalition et laisser sur le carreau le FLN et le RND. Si les indépendants se projettent déjà dans les élections locales, c'est qu'il y a une tête pensante, qui veut porter un projet politique. Et pour ce faire, il faut se constituer en parti politique pour donner corps à ce projet, ce qui nous place devant une nouvelle configuration qui donnera les premiers rôles à la société civile.