La femme a été, hier, au centre de nombreuses activités de célébration de sa journée cconsacrée, sur le territoire de la wilaya de Béjaïa. Aux quatre coins de la wilaya, des initiatives ont vu le jour dans une ambiance qui laisse croire que le 8 mars 2022 est totalement différent de ses précédents, notamment les deux dernières années marquées par la crise sanitaire. La 12ème édition du festival culturel local et de la chanson kabyle a été en partie consacrée autant par les hommages que par la présence en qualité d’artiste. Trois communes ont vécu, hier, dans le cadre de ce festival au rythme de la chanson animée en grande partie par des femmes. Ainsi, la commune d’Akfadou a accueilli à 14h00, un gala animé par les artistes Tinhinane, Hacen Adnani, Arezki Methia; Sofiane Zane et Yacine Zouaoui.

Le même jour et à la même heure, Farid Braïk, Rabah Hayoune, Hichem Belguerma, L’hadi Beka et Wissam ont présenté un autre gala dans la commune d’Amizour et la fête se poursuivra encore demain à 20h30. Mustapha les Maghrébins, Fafa Abdjaoui, Moh Haroud, Brahim Rahim, Ahfir, Chafaa Moualfi et Baylache se produiront à El-Kseur.

Partout la femme est au centre d’intérêt Les associations féminines, les municipalités, ainsi que de nombreux organismes font part des programmes riches et variés à l´occasion de la célébration de cette journée. L´APC d´Ichelladhen, dans la daïra d´Akbou, sur les hauteurs de la vallée de la Soummam, n´a pas dérogé à la règle. L´occasion a été donnée de découvrir les travaux de ces femmes au foyer, exposés pour les visiteurs. De la broderie à la couture en passant par l´art de la cuisine, tous y est pour une visite enrichissante du savoir-faire féminin. C´est le cas de ces pulls merveilleusement tricotés par cette ménagère. Plus loin, ce sont les robes kabyles qui ornent les murs d´une salle. Les exposantes vous expliqueront dans le détail comment elles procèdent. Non loin de là, la confiserie kabyle vous donne l´eau à la bouche. Lors de la conférence-débat, les femmes de ces localités n´ont pas été avares en questions. Autant sur les avancées de la lutte féminine que sur les initiatives d´emploi.