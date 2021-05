L'espoir est de retour pour des milliers de jeunes Algériens. Le rêve d'un logement est de nouveau permis. En effet, ceux qui n'ont pas réussi à s'inscrire dans les programmes Aadl ou les exclus des programmes sociaux peuvent toujours espérer avoir un toit! La formule, tant décriée du logement participatif aidé (LPA), commence à voir le bout du tunnel, notamment au niveau de la capitale. Depuis mardi dernier, les différentes APC du Grand Alger ont commencé à recevoir les dossiers de cette fameuse formule. Une opération qui devra se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin prochain. Elle concerne des milliers de personnes à travers toute la wilaya, ainsi que d'autres régions du pays. Ils devront se présenter selon un calendrier établi par ordre alphabétique. Depuis le début de la semaine déjà, les mairies du pays ont été prises d'assaut après que l'information du début du dépôt des dossiers a circulé sur les réseaux sociaux. Elle a vite été confirmée par les pages officielles Facebook de certaines APC, à l'image de celle de Rouiba. Elles ont invité les citoyens à se présenter afin de savoir si leur nom n'avait pas «sauté» à la faveur de l'«opération de tamisage». Car, il faut savoir qu'une pré-liste des bénéficiaires a été établie après l'opération de tri qui a été menée ces derniers mois par les services du ministère de l'Habitat ainsi que ceux des Domaines en coordination avec les services de sécurité. L'opération de filtrage des listes a touché les propriétaires possédant des permis de construire ou des biens immobiliers à leur nom. Ceux qui ont bénéficié de subventions du Trésor public aussi. De plus, on a ceux qui ont tenté de s'enregistrer avec des données erronées. Ils ont tous été exclus. Les dossiers qui n'ont pas été acceptés concernent majoritairement des gens qui ont bénéficié de terrains durant les années 1990 ou ceux qui sont déjà inscrits dans d'autres formules et qui ont tenté leurs chances avec le LPA. Selon certaines sources, ce premier tri a réduit de moitié la liste des demandeurs. Après ce premier filtre et le dépôt des dossiers, un second est prévu. Les premiers bénéficiaires seront choisis, selon l'ordre d'inscription, en 2019, sur la plate-forme consacrée à cet effet. Il faut noter que le nombre de logements déjà défini dans le cadre de cette formule reste plus ou moins faible par rapport aux autres.

À titre d'exemple, la wilaya d'Alger ne dispose que de 7000 logements LPA, qui seront bâtis sur les terrains récupérés. Ce qui fait une moyenne de près de 300 logements par commune. Cependant, il ne s'agit là que d'un début. Déjà rien que le fait que cette formule soit remise au goût du jour est une grande avancée. Beaucoup l'avaient «enterrée» la qualifiant même d'utopie électorale de l'ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui l'avait lancée à la veille de l'annonce de sa candidature «avortée» pour un cinquième mandat. Tout le monde avait alors annoncé que le LPA était parti avec Bouteflika. Les ministres qui se sont succédé, par la suite, à la tête du secteur névralgique de l'habitat ont tenté de rassurer les souscripteurs. Ils affirmaient que le LPA n'a pas été abandonné. Cependant, aucune action concertée n'a été menée dans ce sens. Les «Lpistes» avaient perdu toute illusion. Cela avant l'arrivée de Tarek Belaribi comme premier responsable du secteur. L'ex-DG de l'Aadl a «déterré» le LPA. Il lui a donné un coup de fouet en relançant les chantiers, tout en tançant les promoteurs sur les retards enregistrés.