L'Algérie et la France doivent gérer sans passion la question mémorielle. Cette histoire tragique qu'elles ont en partage. La dépassionner devient une condition sine qua non pour construire une coopération économique exceptionnelle qui doit rayonner sur tout le continent, le Bassin méditerranéen et en Europe où la France occupe un rang de premier plan. Comme ce fut le cas pour la construction du couple franco-allemand qui est parvenu à gommer ses différends malgré deux guerres mondiales dévastatrices dont la dernière (1935-1945) particulièrement meurtrière qui a mobilisé pas moins de 100 millions de combattants de 61 nations différentes, s'est soldée par l'occupation du territoire français par l'Allemagne nazie. Et c'est encore un autre conflit armé, russo-ukrainien qui a montré que le couple algéro-français trop longtemps en couveuse doit saisir les énormes potentialités qu'il recèle pour sortir enfin de son interminable période de gestation.

De ses fausses couches, d'un destin commun déprogrammé, avorté, de façon récurrente pour des considérations politiques des prises de position qui vont pourtant à l'encontre d'un principe qui en théorie caractérise la République française: «Liberté, Égalité, Fraternité». La crise énergétique mondiale a propulsé au-devant de la scène l'Algérie qui s'est imposée comme alternative incontournable. Le pétrole et le gaz, se sont imposés comme préoccupations de premier plan pour la France et les pays européens depuis que les armes ont parlé entre la Russie et l'Ukraine. Trouver une alternative consiste à s'appuyer sur d'autres partenaires sûrs. L'Algérie en est un. L'approvisionnement de l'Europe en gaz a constitué, il faut le rappeler, un des enjeux de la dernière visite du président Macron en Algérie.

La France y a vraisemblablement trouvé son compte avec à la clé une hausse de 50% des importations gazières algériennes. Cet exemple illustre à lui seul combien les deux pays ont intérêt à bâtir une coopération de premier plan. Le sous-sol algérien regorge de richesses minières, de terres rares indispensables à titre d'exemple à la construction de véhicules électriques hybrides dans laquelle s'est lancée la France qui a fait de la transition énergétique un pôle majeur du programme de son gouvernement. Un objectif qu'elle a en commun avec l'Algérie. Un domaine sur lequel doit s'appuyer la coopération entre les deux pays. L'Algérie qui a fait de la diversification de son économie une priorité garde les portes grandes ouvertes aux investissements étrangers avec un nouveau Code des investissements qui leur facilite la tâche. La France doit saisir cette opportunité. L'Algérie attendra à son tour de son partenaire français le transfert de savoir-faire. Et en matière de ressource humaine, elle en dispose à en revendre.

Une armée de diplômés aux qualifications avérées, reconnues mondialement, n'attend que la moindre opportunité pour en faire la preuve. Un certain nombre d'entre eux font le bonheur d'entreprises françaises. Les relations algéro-françaises ont donc besoin de passerelles pour s'inscrire dans une aire géographique qu'elles ont en partage. Assumer une histoire commune, dramatique, dont les blessures ne se sont pas cicatrisées.

Et construire un partenariat renouvelé basé sur le dialogue politique, l'histoire, la mémoire, la dimension humaine, la mobilité, le partenariat économique et pour la transition énergétique, la coopération éducative, scientifique, culturelle et sportive, la jeunesse, constituent son ossature. Il ne reste plus que sa mise en oeuvre pour faire du couple Algérie-France un modèle...