Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné quelques indices quant à la nouvelle stratégie de coopération économique et commerciale avec les pays voisins, à l'image de la Tunisie, la Mauritanie, la Libye et l'Egypte.

Ce nouveau redéploiement s'inscrit dans une nouvelle approche qui fera de l'espace nord-africain un élément stratégique et prépondérant dans la perspective d'accélérer la dynamique des échanges économiques et d'investissements dans les pays précités.

L'Algérie semble déterminée à rompre avec les vieilles pratiques et méthodes qui n'ont rien donné en termes de résultats probants sur le plan stratégique. L'allusion est faite au projet mort-né de l'Union du Maghreb arabe (UMA).

L'espace de l'UMA a montré non seulement ses limites, mais plus grave encore, il a abouti à une impasse dont les enjeux géostratégiques sont, aujourd'hui, dans une situation de menace gravissime.

Le président Tebboune a rappelé que l'année 2022 «sera une année exclusivement économique et de développement durable». Cette déclaration qui vise à mettre en relief la nécessité pour le pays d'avoir une véritable économie productive et concurrentielle, donc exportatrice de richesses et de savoir-faire vers les pays limitrophes,fait en sorte qu' il est judicieux de dire aussi que l'année de 2022 sera celle où l'Algérie va mettre en place des mécanismes qui vont permettre à l'économie et l'échange commercial de s'étendre d'une manière concrète dans l'espace nord-africain.

Il s'agit d'un nouveau cap de coopération stratégique et économique dont la sphère et le champ d'intervention rompront avec l'espace de l'UMA,lequel espace sera substitué par celui de coopération des pays de l'Afrique du Nord.

La visite de Abdelmadjid Tebboune en Tunisie et celle du président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani en Algérie, signent une nouvelle ère de partenariat et de coopération stratégique, économique et commerciale qui donnera une nouvelle dynamique à la région et permettra aux économies des pays concernés de connaître un saut qualitatif en mesure de conforter la stabilité et la sécurité..

La Mauritanie sera la porte stratégique de l'Algérie vers l'Ouest de l'Afrique et l'Atlantique. C'est l'objectif qui se dessine déjà à travers le poste frontalier qui a permis de doubler les échanges commerciaux entre les populations des deux pays. Dans ce sens, le président mauritanien a évoqué «une véritable passerelle de communication entre les populations de la région frontalière. Le poste frontalier a permis de doubler le volume des échanges commerciaux entre les deux pays», a-t-il souligné.

Le transport routier et maritime vont connaître une évolution notable après la signature de plusieurs accords permettant la réalisation des projets inhérents.

La Tunisie est l'un des axes dont le rôle stratégique sera très notable aux côtés de l'Egypte dans la perspective de relancer les partenariats économiques et commerciaux, mais surtout consacrer l'approche fondée sur les investissements et le climat des affaires.

Idem pour la Libye, un pays qui souffre de conflits inter-libyens, mais aussi de l'ingérence étrangère. L'Algérie compte investir et faire de la Libye un partenaire de choix dans les domaines énergétiques, industriels et connexes.

Le nouveau cap qui se dessine déjà avec une relance économique de l'Algérie après avoir enregistré un excédent commercial de 1 milliard de dollars durant l'année 2021, permettra aux pays voisins d'aller ensemble vers une performance économique et commerciale à même de favoriser l'échange dans le cadre de l'espace de l'Afrique du Nord comme nouveau levier d'un ensemble économique et stratégique à la place de l'ensemble chimérique de l'UMA.

Selon toute vraisemblance, le déploiement dans le cadre de la coopération économique et commerciale de l'Algérie, annoncera la fin d'une ère faite de démagogie et de phraséologie pompeuse qui a tant éberlué les peuples du Grand Maghreb.

L'espace nord-africain est à même de concrétiser les objectifs du développement et de la croissance sur fond d'un potentiel humain et naturel en mesure de rivaliser avec les ensembles régionaux qui font le bonheur économique de leurs pays.