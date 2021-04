C'est parti. Le logement constitue l'une des premières priorités prises en compte par les responsables locaux. Dans la commune d'Es Senia, sud-ouest de la wilaya d'Oran, les travaux de réalisation de 600 logements publics locatifs (LPL) ont été lancés dans la commune d'Es-Senia (Oran), dans le cadre du programme de l'Office de promotion et de gestion immobilière (Opgi) d'Oran de l'exercice 2021.

Les promoteurs de ce projet se sont fixés un délai de 24 mois pour remettre clés en main ces logements de type F3, en plus des instructions qui ont été données à l'entreprise de réalisation de ce programme en accélérant la cadence des travaux et la livraison desdites habitations dans les délais impartis, voire même réduire la durée à 18 mois. L'entreprise chargée de la construction de 1.566 LPL dans la commune d'Es Senia a été installée au titre du programme de l'Opgi d'Oran, en plus d'une autre chargée de la réalisation de 1.566 LPL à El Kerma et une autre chargée des travaux de construction de 60 unités dans la même commune relevant de la daïra d'Es Senia. les travaux de réalisation de 3000 logements publics locatifs dont 1000 dans la daira d'Es Senia destinés à la résorption de l'habitat précaire de Sebkha et 1 000 autres des communes de Oued Tlélat et Bethioua sont achevés, a-t-on fait savoir. La wilaya d'Oran mise gros sur le logement.

Elle a annoncé la distribution de 23000 logements publics locatifs, réalisés un peu partout dans les différentes communes de la wilaya», soulignant que «le relogement se poursuivra jusqu'à la fin du premier semestre de l'année 2021». Le colossal projet d'habitat d'Oued Tlélat comprend pas moins de 8700 habitations. Ce quota de logements sera distribué en deux étapes, «ce programme de logements est destinataire aux familles vivant dans des logements précaires et les bidonvilles, ayant été recensés depuis des années», a-t-on annoncé, soulignant que «les commissions des daïras s'attellent à l'étude des dossiers et des enquêtes menées par les services concernés pour l'établissement des listes nominatives concernant ce quota de logements». Dans le tas, l'on a relevé que «le retard et une grande lenteur accusés dans quelques chantiers». «Nous procéderons à leur suivi quotidiennement jusqu'au délai prévu de réception», a-t-on expliqué. La wilaya d'Oran compte rattraper des retards accusés dans la concrétisation des projets liés au logement. Il s'agit essentiellement de la réalisation de 8700 LPL à Oued Tlélat.

La wilaya a insisté «sur la livraison de ce programme dans les délais prévus et l'application des mesures administratives à l'encontre des promoteurs retardataires, soit par la résiliation des contrats ou par le paiement de pénalités, en raison des retards enregistrés dans le domaine de l'aménagement extérieur». La direction de wilaya du logement et la direction de l'Office de promotion et de gestion immobilière d'Oran sont instruites d'élaborer des rapports quotidiens sur l'avancement des travaux». La wilaya d'Oran a mis l'accent «sur la nécessité de confier les projets à l'arrêt à plusieurs entreprises afin d'accélérer l'achèvement des travaux et les livrer dans les délais prévus». La distribution des 8700 logements publics locatifs est sectionnée en trois étapes de distribution. La première comprend 3000 unités tandis que 2500 autres seront attribuées lors de la seconde étape alors que dans la troisième, l'on prévoit la distribution de 2500 habitations, en plus de 700 autres unités de la même formule au profit des habitants de Oued Tlélat. Le nouveau pôle urbain d'Oued Tlélat comprend 17000 logements sociaux dont 6300 distribués et le restant en phase de concrétisation.

Les services de wilaya annoncent l'achèvement à 100% d'un quota de 700 autres logements publics, après le renforcement des chantiers pour les travaux d'aménagement externe de raccordement aux réseaux divers, eau potable, assainissement. Les mêmes sources annoncent que «de ce programme, 500 logements seront attribués, dans les plus brefs délais, aux habitants de la commune de Oued Tlélat». Un autre programme de 8000 logements publics locatifs, implanté dans le pôle de l'habitat de Oued Tlélat, sera réceptionné dès l'achèvement des travaux d'aménagement ceux de VRD. Le nouveau pôle urbain d'Oued Tlélat compte pas moins de 17000 logements sociaux dont 6 300 habitations ont été distribuées tandis que le reste est en chantier.