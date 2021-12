Lorsqu'une panne devient récurrente, il ne s'agit plus de négligence, mais d'incompétence! Ce qui se passe dans la commune de Dély Brahim en est l'exemple parfait. Sinon, comment justifier que semaine après semaine, les quartiers de cette commune plongent dans le noir, non pas pour 24 heures, ni une semaine, mais beaucoup plus. Depuis les dernières intempéries, les habitants du quartier résidentiel de Haï El Bina vivent dans l'obscurité. Les rues ne sont éclairées que par la lune dont la lueur, en ces temps couverts, est loin de pouvoir guider le promeneur. Les personnes âgées et les amoureux de la marche ne sont donc plus en mesure de faire leur petite trotte nocturne. Ni les femmes ne peuvent aussi se risquer à rentrer après le coucher du soleil. Ne dit-on pas que l'inquiétude rôde la nuit et c'est le cas à Dély Brahim où insécurité rime avec obscurité. Pourtant, le président Tebboune ne cesse d'instruire les responsables à tous les niveaux pour être à «l'écoute des préoccupations des citoyens et de leurs doléances» et de «veiller scrupuleusement à demeurer au service de l'État et du peuple». Le chef de l'Etat a fait de la réforme des méthodes de gestion des services publics sa préoccupation majeure. Cependant, ses directives ne semblent pas être appliquées sur le terrain, notamment par la commune de Dély Brahim, chargée de veiller au bien-être du citoyen, ni par l'établissement public Erma dont la maintenance de l'éclairage public relève de ses prérogatives. L'Erma a été à maintes fois interpellée, cette année, par les habitants de Haï El Bina, pour le problème d'éclairage public. Ce quartier résidentiel est trop souvent plongé dans le noir par des pannes fréquentes et pour de longues durées.

Et même lorsque les habitants tentent, dès le premier jour de la panne, d'aviser les services de l'Erma que ce soit en appelant le service réclamation, en envoyant des emails ou même par SMS (comme il était suggéré sur le site Web de l'Erma), l'entreprise est loin d'être réactive. Si on pouvait mettre sur le dos de la négligence, les premiers retards dans la prise en charge des doléances des citoyens, il est clair que le bis repetita amène à conclure qu'il ne s'agit là que de l'incompétence des responsables de l'Erma à assumer la responsabilité qui leur est dévolue. Face à une telle situation, le wali, en attendant la mise en place du nouveau maire, est interpellé pour mettre un terme au calvaire des habitants de la commune de Dély Brahim et particulièrement ceux du quartier Haï El Bina. Faut-il rappeler que la dernière panne dans cette zone avait duré presque un mois et que les habitants avaient menacé de faire un sit-in après que leur quartier s'est transformé en coupe-gorge. Profitant de l'obscurité, des petits voyous avaient essayé de voler un distributeur de billets et avaient aussi commis plusieurs agressions pour délester des habitants de leurs téléphones et argent. Cet épisode d'insécurité et de peur est à nouveau de retour avec la nouvelle panne de l'éclairage public et les habitants sont fatigués de crier à «l'insécurité» qui les guette.