La Turquie va envoyer 15 millions de doses de vaccin anti-Covid-19 en Afrique, a promis, hier, le président Recep Tayyip Erdogan, lors d’un sommet réunissant plusieurs dizaines de dirigeants du continent à Istanbul. Dans une allocution, hier, Erdogan a annoncé que la Turquie prendrait en charge l’acheminement des 15 millions de doses destinées à enrayer la propagation de la pandémie sur le continent. Les chercheurs turcs ont développé leur propre vaccin, le «turkovac» et déposé une demande d’approbation d’urgence ; dès que ce sera fait, ce vaccin sera partagé avec l’Afrique a promis le président. Au cours de la semaine écoulée, le nombre d’infections au nouveau coronavirus a augmenté de 57 % sur le continent, l’Afrique du Sud où a été identifié le variant Omicron étant le pays le plus touché. Erdogan a, par ailleurs, exprimé le souhait de renforcer les échanges avec l’Afrique, dans un grand nombre de domaines, dont la santé, la défense, l’énergie, l’agriculture et les technologies. «Le potentiel réel entre nous va bien au-delà de nos objectifs actuels», a-t-il insisté.