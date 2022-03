Plusieurs organismes ont tenu à célébrer la Journée mondiale de l'arbre. De riches programmes ont été concoctés essentiellement dans la vulgarisation et la sensibilisation sur la nécessité de préserver l'environnement via les activités y afférentes. Des actions de sensibilisation aux séances d'apprentissage à la technique de greffage de plants, de la vulgarisation à l'indemnisation des victimes des feux de forêts de l'été dernier, la journée du 21 mars a été richement colorée en nuances de...vert. Il en est ainsi de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou qui a, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'arbre correspondant au 21 mars de chaque année, qui a tenu à marquer l'évènement en organisant des activités à cette occasion, entre autres, des campagnes de plantation d'arbres et de reboisement, et la participation des éléments de la sûreté de wilaya aux actions initiées par d'autres partenaires dont la direction des forêts de Tizi Ouzou. Dans son communiqué, le sûreté de wilaya affirmait qu'en outre, des cours sur la protection de l'environnement sont dispensés au profit des élèves des établissements du cycle primaire, à l'effet de contribuer à l'éducation et la sensibilisation de cette frange sur l'importance de la préservation de l'environnement. Dans ce contexte, et dans le cadre de ses missions, la brigade de l'urbanisme et de la protection de l'environnement de la sûreté de wilaya, a enregistré durant l'année 2021, plusieurs affaires liées à l'environnement et à la santé publique, qui se résument à 62 infractions. Une lutte qui a, en effet, permis de traiter douze affaires en lien avec les décharges anarchiques de déchets ou/et refus de décharge au centre prévu par les autorités concernées, les abattages hors abattoirs avec deux affaires, les infractions aux règles d'hygiène avec 13 affaires, les atteintes à la quiétude et tranquillité publiques avec deux affaires, les entraves des voies et des lieux publics avec 32 et enfin les infractions des règles de gestion des espaces verts avec une affaire traitée. De son côté, incontournable dans ce programme, la direction de l'environnement de la wilaya de Tizi-Ouzou a, dans le cadre de la célébration de cette Journée internationale de l'arbre, qui coïncide avec le 21 mars, a organisé une journée de sensibilisation sous le thème cette année «les forêts, une production et une consommation durable»; la direction de l'environnement a organisé une journée de sensibilisation et d'éducation environnementale au profit des élèves de l'école primaire Laimèche-Ali sur le thème de la journée. Et, enfin, cerise sur le gâteau, la direction des services agricoles de la wilaya a mis à profit cette occasion pour poursuivre le programme des indemnisations des dégats des incendies pour lancer le début de la distribution des poussins de poulets de chair au niveau de la Capto en présence de nombreux représentants des organismes concernés comme le directeur des services agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou, du président de la Chambre d'agriculture, du chef de service statistiques, l'inspection vétérinaire, la subdivisionnaire de Irdjen, du directeur de la Crma,les autorités locales, le représentant de la filière avicole au niveau de la CAW,et du Conseil interprofessionnel de la filière avicole.