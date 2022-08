Le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, s'est entretenu téléphoniquement avec son homologue allemande, Annalena Baerbock. L'entretien a d'emblée concerné les récents incendies qui ont endeuillé des dizaines de familles algériennes. La ministre allemande a exprimé «les condoléances et la solidarité de son pays avec l'Algérie», rapporte un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les deux ministres ont évoqué, dans la foulée d'autres sujets ayant trait aux relations bilatérales entre l'Algérie et l'Allemagne et «examiné les perspectives de leur renforcement à la faveur de la volonté politique qui anime les dirigeants des deux pays», indique la même source, non sans omettre de souligner la nécessité «d'insuffler une nouvelle dynamique aux mécanismes de la coopération bilatérale et d'oeuvrer au raffermissement du partenariat économique», lit-on dans le communiqué qui a fait référence aux secteurs traditionnels et nouveaux, «y compris celui des énergies renouvelables». Une question centrale en ces temps de crise énergétique qui frappe l'Allemagne de plein fouet. Dépendant du gaz russe à plus de 60% de ses besoins, l'Allemagne est le pays d'Europe occidentale le plus impacté par la crise. L'Algérie qui s'est proposée de développer avec un partenariat européen l'hydrogène vert apporte une solution sérieuse et pérenne aux difficultés que vit le Vieux Continent et principalement l'Allemagne. Une option que Berlin entend concrétiser avec l'Algérie et l'annonce en a déjà été faite, récemment. Le gouvernement allemand qui n'a d'autre choix que de se tourner vers l'Algérie pour s'assurer un approvisionnement correct en énergie, pourrait appuyer la proposition émise par le président Tebboune qui consiste à relier l'Algérie à l'Europe par un câble électrique. Une perspective qui assurerait un débouché à l'exportation pour l'électricité solaire algérienne et rassurer les Européens d'un approvisionnement régulier. En cela, tous les partenaires de l'Algérie reconnaissent sa fiabilité en toutes circonstances.

Les questions bilatérales qui concernent le sujet de l'énergie, sont actuellement intimement liées aux questions d'actualité aux niveaux régional et international, en ce sens que la guerre en Ukraine a lourdement chamboulé le paysage géopolitique au plan mondial. Sur le nouvel échiquier qui se dessine, l'Algérie occupe une position stratégique que Berlin et les autres pays occidentaux n'ignorent certainement pas. Aussi, conscients que sur certains sujets les deux pays n'adoptent pas la même posture, celle de l'Algérie prévilégie le non-alignement dans la guerre économique entre la Russie et l'Occident, «les deux ministres se sont mis d'accord pour intensifier le dialogue politique à tous les niveaux et favoriser l'échange de visites dans l'objectif de consolider davantage les convergences des positions de principe adoptées par les deux pays». En d'autre terme, user de diplomatie autant que faire se peut pour faire avancer des dossiers communs.

Enfin, «les chefs de la diplomatie des deux pays sont convenus de mettre à profit les prochaines échéances bilatérales et multilatérales en vue de maintenir la concertation et la coordination sur l'ensemble des questions d'intérêt mutuel», conclut le communiqué des Affaires étrangères.