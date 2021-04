Kamel Nasri, ministre des Travaux publics a effectué, lundi dernier, une visite de travail et d'inspection à Constantine pour s'informer de plus près sur les travaux et chantiers actuellement en cours à Constantine, mais il a également inauguré plusieurs projets. Le ministre a eu un programme chargé qui a duré pratiquement toute la journée. En cette occasion l'hôte de la ville des Ponts a inauguré ainsi une tour de contrôle à l'aéroport international Mohamed Boudiaf, dotée d'équipements technologiques de dernière génération. Il s'agit «d'une structure édifiée aux normes universelles, en béton armé et charpente métallique sur une superficie de 350 m2, composée d'une tour qui s'élève sur une hauteur de 45 mètres et d'un bloc technique qui renferme les salles techniques et les bureaux de l'administration, selon les explications fournies sur place au ministre», comme indiqué sur la fiche technique. La tour, comme souligné, est également «située en haut de l'édifice et appuyée sur un noyau structural circulaire diaphane en verre afin de garantir un angle de vision optimale, la salle de vigie où s'exerce le contrôle des activités d'aérodrome, s'étend sur une surface de 75 m2 et permet d'assurer une meilleure sécurité du trafic aérien et des aéronefs». Sa mise en service remonte au 18 février dernier.

En affirmant que l'Etat accorde une attention particulière au renforcement de sa renommée mondiale dans ce domaine en oeuvrant à la réalisation d'infrastructures aéroportuaires conformes aux normes internationales, précise que cela entre dans le cadre « de fournir une meilleure qualité de service du trafic passager qui repose sur les plans de formation continue des personnels gestionnaires de l'espace aérien national». Le ministre a eu également à inspecter les travaux actuellement en cours relatifs à l'extension du tramway. Il a été procédé aux essais techniques de la 2ème tranche de la ligne d'extension du tramway en présence du ministre. Il s'agit de l'étape finale des essais actifs et des intégrations du système sur le tronçon de cette deuxième tranche d'extension du tramway, qui s'étend de l'entrée de la circonscription administrative de la nouvelle-ville Ali Mendjeli jusqu'à l'université 2 Abdelhamid Mehri, sur une distance de 3,5 km. Il a ainsi, par la même occasion, inspecté l'intégralité de la nouvelle extension de la ligne à partir de la station Kadri Brahim jusqu'au terminus Université Abdelhamid Mehri. S'exprimant lors d'un point de presse, en marge de sa visite après son passage a Djebel El Ouahch où il a inspecté les travaux du tunnel dont il a indiqué que «la réception reste tributaire de la cadence imprimée aux travaux», louant « l'expérience algérienne suffisante pour gérer des projets nationaux et résoudre des problèmes complexes liés en particulier au secteur des travaux publics». Le ministre revient à ce sujet sur l'exemple de Cojaal qui n'a pas pu résoudre le problème du tunnel de Djebel Ouahch, situé sur les hauteurs de Constantine, soutenant que «le savoir-faire n'est le monopole de personne». Les travaux confiés à l'entreprise Cosider, sur une portée de 450 mètres avancent à un rythme moyen, cependant. Les travaux de réhabilitation du tronçon de 140 mètres ayant subi un éboulement sont en cours. On apprend également que les taux d'avancement de ces deux projets, ont atteint respectivement 25 et 15%, ce qui est trop long du fait que les travaux prennent du retard et datent de 2017. L'ensemble des travaux d'affermissement, de confortement et de parachèvement de ce tunnel long de 2 km a exigé une enveloppe d'environ 17 milliards DA. D'ailleurs, le ministre ne manquera pas d'exprimer son mécontentement lors de sa visite au projet de réalisation d'une bretelle reliant la RN 3 dans son segment relevant de la commune de Zighoud Youcef et l'autoroute Est-Ouest.

Le ministre a donné dans ce contexte des instructions fermes aux responsables de l'entreprise chargée de la concrétisation de ce projet dans le but d'accélérer ce chantier ayant enregistré un retard qu'il a qualifié de flagrant, notamment en ce qui concerne la réalisation de cette bretelle qui date de 2014.