Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi, la directrice générale du groupe français Engie, Catherine MacGregor. Une rencontre qui a eu lieu en présence du P-DG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar.

Quelle a été la teneur de leurs échanges? «Les parties ont passé en revue l'état des relations de coopération et de partenariat entre les deux groupes Sonatrach et Engie, et les perspectives futures d'investissement dans des projets structurants en Algérie, dans le domaine énergétique, notamment les hydrocarbures, l'électricité et les énergies renouvelables», ont indiqué les services du département de Mohamed Arkab, qui soulignent que les parties se sont également félicitées de la confiance et de la bonne entente qui caractérisent les relations entre Sonatrach et Engie.

L'accord que viennent de conclure les deux groupes en est la preuve, à plus d'un titre, d'autant plus que les deux pays affichent une volonté à toute épreuve pour ouvrir une nouvelle page de leurs relations.

La Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, et le groupe énergétique français Engie, ont conclu un accord, à Alger, pour leur contrat d'achat et de vente de gaz naturel à travers le Medgaz, au début du mois de juillet dernier.

Ce contrat, liant les deux groupes depuis 2011, prévoit la livraison de gaz naturel, par Sonatrach à Engie via le gazoduc Medgaz, fortes de leur partenariat historique autour du gaz, les deux parties se sont également engagées à travailler ensemble en vue de réduire leur émission de carbone et d'évaluer de nouvelles opportunités, en particulier sur le développement de l'hydrogène. Une première depuis que l'Algérie s'est dotée d'une nouvelle loi sur les hydrocarbures, qui élargit la palette de la coopération énergétique algéro-française. Sur le sujet, le président Macron a salué «l'aide à la diversification des approvisionnements en gaz de l'Europe, apportée par Alger».

La déclaration est faite en référence à la forte dépendance des pays de l'est du continent au gaz russe. «Nous ne sommes pas en compétition avec l'Italie, sur le gaz algérien», a-t-il assuré.

«Je remercie l'Algérie d'avoir augmenté les volumes injectés dans le gazoduc qui approvisionne l'Italie, a-t-il affirmé.. «C'est bon pour l'Italie, c'est bon pour l'Europe et ça améliore la diversification de l'Europe», a-t-il poursuivi. «La France dépend peu du gaz dans son mix énergétique, à peu près 20%, et dans cet ensemble, l'Algérie représente 8 à 9%, on n'est pas dans une dynamique où le gaz algérien pourrait changer la donne», a-t-il souligné.

À plus long terme, Macron a appelé à consolider le partenariat entre Total Energis et Sonatrach. «C'est une très bonne chose qu'il y ait une collaboration accrue et plus de gaz vers l'Italie», a-t-il réitéré, insistant sur «la nécessité d'une solidarité européenne».

Au niveau du marché international des hydrocarbures l'Opep a averti qu'elle ne restera pas les bras croisés face à ces actes délibérés qui n'ont pour seul objectif que de faire plonger les prix du pétrole.

«L'Opep+ avait les moyens de réduire à tout moment, sa production pour faire face aux défis d'un marché pétrolier tombé dans un cercle vicieux de faible liquidité et de volatilité extrême», a prévenu le ministre saoudien de l'Énergie, Abdelaziz ben Salmane, dans une interview accordée à Bloomberg, déplorant «le cercle vicieux» dans lequel est plongé le marché, qui est amplifié par un flux d'histoires infondées portant sur une destruction de la demande, des nouvelles sur un retour de grands volumes d'offre, l'ambiguïté et l'incertitude sur les impacts potentiels des plafonds des prix, des embargos et des sanctions. L'Algérie n'a pas tardé à y joindre sa voix.

L'Algérie se tient prête, avec l'ensemble de ses partenaires de l'Opep+, à prendre les mesures nécessaires afin de maintenir la stabilité et l'équilibre du marché pétrolier international, a indiqué, mercredi, le ministre de l'Energie et des Mines.

Mohamed Arkab qui a annoncé, dans la foulée la prochaine réunion de l'Opep+ qui doit se tenir le 5 septembre prochain. Qu'y aura-t-il au menu?