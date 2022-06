«La Tunisie est un prolongement de l'Algérie, et l'Algérie est aussi un prolongement de la Tunisie» soulignait le président de la République Abdelmadjid Tebboune lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue Kaïs Saïed lors de sa visite à Tunis, consolidée par la «Déclaration de Carthage».

À cet égard, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab,souligne que l'Algérie assure aller de l'avant dans la coopération énergétique avec la Tunisie. «L'Algérie accompagnera et soutiendra la Tunisie» a-t-il affirmé, à l'issue de la tenue, hier, de la réunion du Comité bilatéral algéro-tunisien de coopération dans le domaine de l'énergie et des mines. Le ministre a, également, fait part d'une «coordination avec la partie tunisienne pour déterminer les besoins énergétiques tunisiens» pour passer un été «dans les meilleures conditions». Un Comité coprésidé avec la ministre tunisienne de l'Industrie, de l'Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi. Dans sa déclaration, la ministre tunisienne a soutenu que la réactivation de ce comité « est une opportunité de réaffirmer la qualité des relations bilatérales» soulignant «la volonté et la détermination fermes des deux pays à consolider les relations bilatérales dans le domaine de l'énergie et des mines». Une manière d'éteindre définitivement le «brasier» que certains voulaient «allumer» suite au faux débat suscité par l'incompréhension des propos du président Tebboune tenus à Rome. S'exprimant lors d'un point de presse coanimé avec son homologue italien Sergio Mattarella, le président Tebboune a déclaré qu' «avec l'Italie, nous sommes prêts à aider la Tunisie pour sortir de la crise et revenir sur le chemin de la démocratie. Nous sommes également disposés à aider davantage pour garantir la stabilité de la Libye». En somme, un dossier clos bien avant que l'encre ne sèche. Reçue en audience par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, la ministre tunisienne a révélé que cette rencontre a permis de «confirmer la profondeur des relations de fraternité, de solidarité et de coopération entre les deux pays, tout en passant en revue la réalité et les perspectives de la coopération bilatérale, ainsi que l'importance d'aller de l'avant afin de concrétiser les directives des dirigeants des deux pays, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son frère, le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, visant à réaliser plus d'intégration stratégique et le développement solidaire et intégré».Tensions apaisées, la coopération dans le domaine de l'électricité, à travers le développement des raccordements au réseau électrique et leur extension jusqu'en Libye, a été, également, évoquée. Démentant les rumeurs faisant état de la suspension de l'Algérie de son quota en gaz additionnel à la Tunisie, la ministre a affirmé que l'Algérie a toujours été «un soutien et un appui» pour la Tunisie en vue de surmonter la crise induite par le contexte mondial. Dans ce contexte, il a été convenu d'un projet de création d'un fonds d'investissement commun entre les deux pays. Un projet convenu lors d'une rencontre hier, entre le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Microentreprises, Nassim Diafat et la ministre tunisienne Neila Nouira Gongi. Lors de l'entretien avec le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benatou Ziane, un mémorandum d'entente a été discuté entre l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (Aprue) et l'Agence tunisienne pour la conservation de l'énergie (Anme).

Sur un autre registre, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, et Neila Nouira Gongi, ont décidé d'accélérer le développement des zones d'activité dans les régions frontalières communes et de mettre à disposition les infrastructures et l'écosystème qui leur sont indispensables et qui «auront un impact positif pour les deux pays et les opérateurs économiques».