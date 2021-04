Les services de la direction de la santé et de la population de la wilaya d'Oran viennent de lancer des enquêtes épidémiologiques, suite à l'enregistrement de 26 cas de variant de la Covid-19. C'est ce qu'a affirmé le chargé de communication de cette direction, le docteur Youcef Boukhari, expliquant que «la découverte de cas contaminés par les variants nigérian et britannique de la Covid-19 inquiète les autorités sanitaires, qui tentent à travers les enquêtes épidémiologiques, d'endiguer leur propagation, notamment le nigérian, considéré comme le plus virulent». La même source a précisé que «la wilaya d'Oran a enregistré jusqu'à présent 19 cas du variant nigérian et neuf cas du variant britannique. Une femme de 82 ans a succombé au virus nigérian», ajoutant que «les cas enregistrés ne sont pas issus d'une même famille et même pas du même quartier». «Les enquêtes épidémiologiques risquent de révéler davantage de cas dans l'entourage des cas initiaux», a expliqué le docteur Boukhari soulignant que «nous tentons de découvrir les cas positifs portant le variant nigérian le plus rapidement possible, pour limiter sa propagation». Et d'insister sur le retour à la rigueur en matière des gestes barrières dans les espaces publics où le relâchement est «le plus constatable», expliquant qu'il s'agissait d'un virus «plus virulent, dont les symptômes et les complications apparaissent plus rapidement».

La même source a ajouté que «des symptômes digestifs semblables à ceux d'une intoxication alimentaire accompagnent souvent la maladie». Sur un autre registre, pas moins de 65 nouveaux cas du variant britannique du Sars-CoV-2 et 101 nouveaux cas du variant nigérian, ce qui représente un total de 166 nouveaux cas, ont été confirmés en Algérie, a annoncé jeudi l'institut Pasteur d'Algérie (IPA) dans un communiqué.