Les appels à une participation massive aux prochaines élections législatives, se multiplient et se dressent comme un rempart devant les tentatives de déstabilisation et de manipulation de l'opinion publique, et des desseins ourdis par les ennemis de la nation en vue de compromettre le processus électoral. Dans ce sillage et après la pétition signée par un collectif de personnalités nationales, le parti Ennahdha, prend le relais pour appeler à renforcer le front interne et faire de ce rendez-vous électoral un point de non-retour vers l'instabilité et l'errance politique qu'a connues le pays, avant l'élection présidentielle. Dans ce sens, le secrétaire général du Mouvement Ennahdha, Yazid Benaïcha, a appelé les citoyens, vendredi à Alger, à «se rendre massivement aux urnes le 12 juin prochain, jour du scrutin, pour choisir leurs représentants dans la future Assemblée populaire nationale en vue d'opérer le changement». Seule alternative pour baliser le chemin vers la consécration ultime, qui n'est autre que le renouvellement des institutions et la mise en place de nouvelles voies de gouvernance à même de permettre au peuple algérien de renouer avec la pratique électorale libre et transparente, celle qui lui ouvrira les horizons nouveaux et des perspectives de développement et de changement. Il faut dire que l'opportunité qui s'offre aux Algériens, à travers ces élections, est historique, dans la mesure où elle est issue d'une contestation populaire qui a su atteindre ses objectifs pacifiquement et donner au peuple la possibilité de rompre avec un système despotique, dont l'unique ambition était de pomper les richesses du pays jusqu' au dernier dinar et appauvrir le peuple pour mieux le museler. Il y a lieu de convenir que ces appels à renforcer le front interne et à mener la voie électorale jusqu'à son aboutissement, découlent également de la crainte de voir les parties obscures tenter de renverser cette volonté de changement, user de davantage de sournoiserie et de subterfuges pour semer la discorde et l'anarchie et détourner l'opinion publique de ses convictions profondes, car, il faut le dire, une grande partie des Algériens ont compris que l'option d'une période de transition, serait une voie sans issue pour l'avenir du pays, et une fin programmée du processus démocratique.