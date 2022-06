Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, donnera aujourd'hui à Oran le coup d'envoi de la 19e édition des Jeux méditerranéens. C'est la seconde édition que l'Algérie abrite après celle de 1975.

Les Jeux méditerranéens représentent pour les nations participantes un certain nombre d'intérêts, même si ceux-ci sont très différents en fonction du niveau de développement des pays. Pour les uns, il s'agit d'utiliser cette manifestation pour tester des athlètes en vue de compétitions plus importantes. Pour d'autres, une telle compétition facilite la reconnaissance internationale et l'affirmation en tant que puissance régionale. Au-delà d'être une compétition de grande envergure, ces joutes sportives sont un enjeu politique et économique pour le pays.

Une occasion, d'une part, de démontrer les capacités organisationnelles de l'Algérie, et, d'autre part, de faire flotter le drapeau national sur la carte du monde et d'exister aux yeux de tous. Au plan politique, et du fait que la globalisation efface les identités nationales, le sport devient le moyen le plus efficace pour ressouder la nation, autour d'un projet commun et fédérateur, à même de constituer un front interne solide. D'autant que le sport a une relation très ambivalente avec l'identité nationale. Une identité nationale que les Algériens clament à chaque occasion.

L'Algérie est la seule nation dont on verrait le drapeau à coup sûr, aussi bien dans les tribunes d'un stade de football que lors d'une manifestation écologique ou politique. Le sport, en général, et le football, en particulier, est également très fédérateur, puisque lorsque l'Equipe nationale joue, les divisions internes sont mises de côté. C'est l'expression d'un sentiment commun. Tout le monde a entendu parler de Hassiba Boulmerka, de Noureddine Morceli.

Les noms de Boualem Rahoui, de Abdelmadjid Mada, de Rabah Meguelleti sont gravés à jamais dans la mémoire collective. Mais que se souvient du chef du gouvernement du président Chadli Bendjedid ou du ministre de l'Industrie du gouvernement Benbitour? C'est dire l'importance de ces jeux d'Oran pour imposer au plan international une image positive de l'Algérie et démontrer la cohésion nationale à même de prouver à toute la planète qu'aucune puissance ou armée ne peut être plus forte qu'un peuple avisé et déterminé à prendre son destin en main. Aussi, la prochaine fois qu'on verra un drapeau algérien dans un stade, on saura pourquoi! Au plan économique, l'enjeu est de taille. Une opportunité de vendre la destination Algérie aux touristes sportifs étrangers appelés à revenir pour d'autres occasions.

Outre le tourisme, d'autres secteurs sont sollicités, à l'instar de l'agroalimentaire, de l'hôtellerie et de la restauration. Des emplois sont créés.

À moyen et long terme, les infrastructures sportives de l'évènement seront utilisées dans d'autres évènements nationaux et internationaux. Des revenus sur une longue période. D'autant que l'inauguration, jeudi, de la nouvelle aérogare de l'aéroport international de 3,5 millions de passagers par an et qui peut atteindre 6 millions de passagers par an, sera d'un grand apport sur tous les plans. De ce fait, les grands évènements sportifs sont un levier économique et de marketing de premier choix.