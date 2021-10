Hier, les parents d’élèves sont sortis de leur réserve pour manifester leur mécontentement par rapport à cette situation qui perdure, pénalisant terriblement leurs enfants. Après un rassemblement devant le portail de l’établissement, les parents frondeurs et remontés contre les deux parties en conflit, ont entrepris une marche qui les conduira devant la siège de la direction de l’éducation, située à quelques centaines de mètres.

Cette action de protestation décidée lors d’une Assemblée générale extraordinaire des parents d’élèves du lycée El Hammadia, tenue samedi dernier, s’est soldée par une décision salutaire à même de rendre l’espoir aux milliers d’élèves qui suivent leur scolarité dans cet établissement, qui se décline comme le plus important au niveau de la wilaya de Béjaïa par le nombre d’élèves qui le fréquentent Après un compte-rendu détaillé du président de l’association des actions menées par le bureau de l’association, depuis août 2021 et des éclaircissements du directeur de l’éducation de la situation de crise qui prévaut au sein du lycée, un débat , qui s’en est suivi, a été marqué par une inquiétude face à une reprise incertaine et l’interrogation sur l’instabilité récurrente au sein du lycée.Tout en respectant, par principe et par déontologie, la décision de grève des enseignants et leurs futures décisions,les parents d’élèves se sont montrés déterminés et mobilisés à défendre le droit constitutionnel de leurs enfants, à déjouer et à dénoncer toute tentative de perturbation de la scolarité de leur progéniture à des fins occultes. À cet effet, l’Assemblée générale extraordinaire des parents d’élèves du lycée El Hammadia avait décidé de tenir un rassemblement devant l’entrée de l’établissement, lequel a été mis en application, hier, suivi d’une réunion qui a débouché sur la reprise des cours au plus tard demain. Les emplois du temps des enseignants seront, ainsi, réaménagés avec un programme de rattrapage du temps perdu Il est utile de rappeler que la crise qui secoue cet établissement trouve sa raison d’être dans un conflit entre les enseignants et la tutelle autour, notamment, de la surcharge des classes et de l’ensemble de l’établissement qui nécessite, estiment les grévistes, un soutien en matière de structures d’accueil. L’ex-Institut technologique d’enseignement (ITE) avait été presseni pour venir en appoint à ce lycée, permettant ainsi d’améliorer les conditions de travail aussi bien pour les enseignants que pour les élèves.